紡織業越南投資熱 成衣廠交棒布廠

（中央社記者潘羿菁台北9日電）紡織業者儒鴻將在印尼打造新生產基地，原以為紡織廠投資越南熱恐退燒，不過根據投審會統計，紡織業2019年赴越南總投資金額為8383.4萬美元，創下歷年第4高紀錄，資金結構則改由布廠「接棒」成衣廠，擔綱台商投資越南的主力。

業界人士分析，早在美中貿易戰開打前，台灣紡織廠已搶先卡位布局越南，不是有預測能力，而是看中當地人口紅利與便宜工資，吸引紡織業者儒鴻、聚陽與廣越過去5年持續對越南投資，拉升越南產地的生產比重。

不過儒鴻在2019年9月突然宣布將資源轉移至印尼，準備用3年時間打造新生產基地。原以為越南投資熱潮會因為儒鴻導致投資風向轉變，但是根據經濟部投審會統計數字，「紡織業」與「成衣服飾品製造業」兩品項合計，台廠赴越南投資紡織業金額為8383.4萬美元，雖年減16.8%，仍位居歷年第4高，僅次2016年1.39億美元、2018年1億美元與2008年8779.7萬美元。

仔細觀察投資組合，成衣與服飾品製造業去年度投資金額僅1332.2萬美元，占整體紡織投資額比重僅15.8%。

攤開歷史資料顯示，2012年至2016年成衣廠赴越南投資占紡織業比重落在3、4成，2013年更是高達7成，過去下游成衣業是越南主力，如今則是轉為紡織中上游供應鏈；觀察投資廠商名單包括遠東新、綿春、得力與興采等，知名廠商為數不少。

其中，遠東新挾其一貫化模式，去年針織布廠準備開出二期產能。得力去年累計對越南投資已達1360萬美元，興采也宣布斥資1000萬美元加碼。

台灣前5大針織布廠綿春總經理郭豐年則宣示，未來2年規劃投入3000萬美元擴充越南產線。郭豐年進一步說，目前綿春在台灣與越南產能比重為7：3，目標在2021年要調整至1：1，也就是越南要大幅增加產能。

上述廠商是增設布料居多，業界分析這波越南投資熱，布廠已經從成衣廠手中接下棒子，繼續在越南搶地競賽。

儒鴻董事長洪鎮海過去評論越南投資條件，他形容，如果是勞力密集的行業去越南，「只能等死」，因為當地缺工問題嚴重，同時工資上漲遠高於當地政府公告調幅。

也就是說，缺工與工資兩大壓力，都是催促成衣廠若想擴增產能，就必須往外拓展；不過此刻布廠卻願意赴越南，郭豐年分析，其實布廠所需人員不及成衣廠，下游成衣製造為勞力密集產業，一座成衣廠動輒要上千人，布廠頂多幾百人即可，缺工或是工資上漲的負面衝擊相對較小。

一家布廠業者指出，消費市場變化多端，品牌客戶必須搶快，讓產品快速上架或更換款式降低滯銷風險或庫存成本，由於越南有龐大成衣代工聚落，若布廠就近出貨給成衣廠，就能達到短交期目標，這也是為何布廠紛紛前往越南投資的主因。（編輯：張良知）1090209