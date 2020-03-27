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中信銀上海再增據點 虹橋支行4月17日開業

最新更新：2020/03/27 20:52

（中央社記者劉姵呈台北27日電）中國信託銀行今天宣布，上海虹橋支行取得營業執照，預定於今年4月17日開業，開業後將隸屬於中國信託銀行上海分行旗下支行，為繼2015年8月上海自貿試驗區支行開業後，新支行據點。

中國信託銀行今天晚間發布新聞稿表示，目前在大陸地區已有4家分行及1家支行，分別為上海、廣州、廈門、深圳分行及上海自貿試驗區支行，主要服務對象為具有跨境需求的台港陸商、全球性供應鏈集團客戶及大陸實體經濟廠商。

中信銀指出，2019年大陸地區分行資產總規模約34.44億美元，稅前盈餘0.34億美元，已邁入獲利成長階段。

中信銀上海分行自2012年3月開業以來，每年獲利均穩定成長，去年底資產規模已超過28億美元，中信銀表示，考量上海地區腹地廣大，配合上海分行業務發展需求，因此選址於閔行區作為虹橋支行設立的據點。

閔行區位於上海市中部，為虹橋綜合交通樞紐，也為上海工商活動最密集的區域之一，中信銀期盼，虹橋支行開業後，除了深耕浦西區域客戶，也能與位於浦東的上海分行、自貿試驗區支行形成東西連動金融服務網，未來自貿試驗區支行配合上海自貿片區的發展，虹橋支行深耕長江經濟帶，形成橫跨浦東浦西的雙軸服務。（編輯：蘇志宗）1090327

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