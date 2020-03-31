美股勁揚3% 法人：台股短線逼近反壓

（中央社記者吳家豪台北31日電）在美國聯邦政策支撐經濟下，美股勁揚3%以上，歐股拉尾盤收高，買盤大致集中在防禦型產業股。法人指出，國際股市回穩，台股短線逼近反壓，須留意漲多拉回整理的機會升高。

美國聯邦政府提出史無前例支出計畫以及聯邦準備理事會（Fed）干預，市場正權衡黯淡的短期經濟展望，道瓊工業指數大漲690.70點或3.19%，以22327.48點作收；標準普爾指數漲升85.18點或3.35%，收在2626.65點；科技股那斯達克指數漲271.77點或3.62%，收7774.15點。

台股30日早盤一度重挫逾280點，因力守10日均線約9345點，加上美股電子盤翻紅，跌勢收斂，終場收在9629.43點，下跌69.49點，跌幅0.72%，成交值新台幣1262.31億元。自營商賣超26.34億元，投信賣超1.5億元，外資及陸資賣超48.51億元；三大法人合計賣超76.35億元。

蘋果代工廠鴻海去年第4季稅後淨利477.65億元，每股稅後純益3.45元，是去年單季高點。去年全年稅後淨利1153.08億元，年減10.65%；每股稅後純益8.32元，優於2018年的8.03元。鴻海預計在6月23日召開股東會。

汽車大廠裕隆去年虧損244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，實收資本額降幅約36.4%。減資後實收資本額降至100億元。

IC載板大廠欣興去年每股盈餘2.24元，創2013年以來新高，目前中國員工復工率達8至9成，工廠稼動率7至9成，第2季稼動率有機會回升。

法人表示，台股加權指數逼近上檔跳空缺口及月線反壓，短線賣壓加重，以10年線支撐觀察，目前大盤處於反彈區間上緣，短線漲多拉回機會升高。（編輯：趙蔚蘭）1090331