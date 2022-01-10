外資賣超電子、航運族群 聯電居首位

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（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天指數由黑翻紅，外資賣超52.75億元，外資賣超第1名為聯電，其餘則有航運股、鴻海等；外資買超聚焦面板股、金融股。

台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，未跌破月線10830點，隨後在台積電由黑翻紅下，指數高點來到18243.26點，終場收18239.38點，上漲69.62點，漲幅0.38%，成交值新台幣2709.88億元。

三大法人同步賣超，合計賣超85.35億元。自營商賣超25.04億元，投信賣超7.56億元，外資及陸資賣超52.75億元。

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根據外資賣超前10名排行，第1名為聯電2萬3807張，後續依序為長榮、鴻海、永豐金、華航、長榮航、元大金、國泰智能電動車、元大台灣50、國泰台灣5G+，顯示外資賣超標的集中電子、航運等。

外資買超前10名個股，有3檔面板股、4檔金融股，第1名為友達，買超逾3.3萬張，其次依序為群創、富邦金、中信金、金寶、玉山金、國產、台亞、國泰金、彩晶。（編輯：張均懋）1110110