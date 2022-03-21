聯準會升息 黃天牧：歷史經驗股市正面回應居多

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（中央社記者謝方娪台北21日電）美國聯準會（Fed）啟動升息，金管會主委黃天牧說，依過去美國升息循環經驗，股市回應都是正面居多，另市場擔憂美國升息影響外資流向，他也強調台股基本面相當良好。

黃天牧今天赴立法院財委會進行專案報告，他會前接受媒體聯訪表示，升息帶動銀行業利差擴大，對保險業而言，短期持有債券部位評價會有些調整，但投資報酬率會上升、保單成本會降低，整體而言仍是正面影響居多。

他也提到，依過往美國確定進入升息階段後的股市反應來看，基本上是正面居多。

市場擔憂美國聯準會啟動升息後，可能導致外資外流，黃天牧說，市場預期今年美國會有比較多次的升息，但台股殖利率加股票股利仍達2.74%，且台股基本面相當良好，相信外資會有自己的配置權衡。

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他指出，外界關注外資這段時間賣超居多，但外資仍有匯入，今年前2月外資淨匯入52.46億美元；在台股動能上，外資扮演重要角色，但國內投信等機構投資人和散戶也相當重要，不可偏廢。

黃天牧說，從今年初到目前為止，全球股市下跌居多，但台股相對其他國家主要市場跌幅相對輕、僅4%左右，有的國家跌幅高達11%以上；另觀察國內上市櫃公司2月營收表現，相較去年同期仍有雙位數成長，顯示台股基本面仍穩健，根據主計總處今年經濟成長率預估，景氣展望也相對樂觀。（編輯：翟思嘉）1110321