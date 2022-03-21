更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金
娛樂

奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬紹爾總統柯布亞將抵台展開國是訪問 上任2年來首度訪台
首頁 / 產經

聯準會升息 黃天牧：歷史經驗股市正面回應居多

2022/3/21 10:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）美國聯準會（Fed）啟動升息，金管會主委黃天牧說，依過去美國升息循環經驗，股市回應都是正面居多，另市場擔憂美國升息影響外資流向，他也強調台股基本面相當良好。

黃天牧今天赴立法院財委會進行專案報告，他會前接受媒體聯訪表示，升息帶動銀行業利差擴大，對保險業而言，短期持有債券部位評價會有些調整，但投資報酬率會上升、保單成本會降低，整體而言仍是正面影響居多。

他也提到，依過往美國確定進入升息階段後的股市反應來看，基本上是正面居多。

市場擔憂美國聯準會啟動升息後，可能導致外資外流，黃天牧說，市場預期今年美國會有比較多次的升息，但台股殖利率加股票股利仍達2.74%，且台股基本面相當良好，相信外資會有自己的配置權衡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他指出，外界關注外資這段時間賣超居多，但外資仍有匯入，今年前2月外資淨匯入52.46億美元；在台股動能上，外資扮演重要角色，但國內投信等機構投資人和散戶也相當重要，不可偏廢。

黃天牧說，從今年初到目前為止，全球股市下跌居多，但台股相對其他國家主要市場跌幅相對輕、僅4%左右，有的國家跌幅高達11%以上；另觀察國內上市櫃公司2月營收表現，相較去年同期仍有雙位數成長，顯示台股基本面仍穩健，根據主計總處今年經濟成長率預估，景氣展望也相對樂觀。（編輯：翟思嘉）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族