童子賢：台灣科技業表現良好 本土疫情進入期末考

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（中央社記者張璦台北26日電）和碩董事長童子賢今天表示，全球近年面臨中美貿易戰和疫情等變局，如今俄烏戰爭開打，為世界科技發展投下極大變數；此外，台灣與中國疫情近期再起，兩岸現正共同面對疫情期末考。

台灣玉山科技協會今天與勤業眾信聯合會計師事務所，舉辦「在不確定時代 展望全球變局－台灣科技產業新契機」線上科技論壇，童子賢與台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真等人參與。

同時為台灣玉山科技協會理事長的童子賢表示，全球面臨各式變局，中美貿易戰未落幕，COVID-19疫情2020年開始蔓延全球；首先就疫情而言，前2年可視為對全球的期初考和期中考，而近期兩岸的疫情發展，則可視為是期末考。

到了2022年，童子賢指出，外界起初認為俄烏局勢應是有驚無險，孰料俄軍真的跨過聶伯河（Dnipro River），戰爭開打，為世界經濟和科技發展投入極大變數。

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童子賢說，過去2、30年，在全球產業結構下，台灣科技產業表現良好，是全球科技產業相當重要的夥伴，而科技產業在過去數十年間，為人類文明生活貢獻良多，近期也掀起如ESG（環境、社會、公司治理）的新議題，而ESG對環境衝擊和企業治理有相當的重要性，呼籲各界須持續關注。

此外，劉佩真指出，今年俄烏戰爭使地緣政治情勢加重，更進一步推升通膨，戰事持久且擴大將導致重要原物料的供應受阻，對全球經濟活動形成壓力，各主要研究機構紛紛下修全年全球經濟成長率的預測水準；然而，台灣經濟為外銷溫熱、內銷可期待的局面，GDP保4%仍有機率。（編輯：楊凱翔）1110426