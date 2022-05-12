商研院推ESG一條龍服務 助業者減輕碳關稅威脅

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（中央社記者曾智怡台北12日電）商業發展研究院今天表示，推出「服務業ESG解決方案」一條龍服務，包含人才培訓、診斷輔導、碳盤查等面向，協助服務業者快速導入ESG流程與工作，減輕被課徵碳關稅的威脅，助攻台灣2050淨零轉型目標。

商研院今天舉行服務業ESG解決方案記者會，商研院董事長許添財致詞指出，ESG永續趨勢已是企業經營重點策略，出口廠商必須防範被課取「碳關稅」的威脅，政府也要求上市櫃公司每年提出ESG「永續報告書」，銀行更對企業貸款與投資進行ESG績效的審核。

觀察台灣產業現況，服務業就業人口已達全國就業人口的6成，從國發會公布的2050淨零路徑可發現，服務業與「生活轉型」層面息息相關，是關乎淨零碳排成功與否的重要因素。 服務業範疇廣泛，包含人力資源、行銷、通路、市場研究、顧問公司、品牌、售後服務、物流等，均需配合國際ESG要求。

許添財強調，企業若落實ESG，將可有效因應國際供應鏈與全球競爭，降低氣候變遷帶來營運風險，並較容易在金融市場取得營運資金，創造利害關係人長期價值等。

商研院表示，結合國內外產官學研能量的「服務業ESG解決方案」服務計畫，將分別交由商研院南北院區執行，北部本院將提供4種專業人培課程，國際證照、診斷輔導、永續報告書，與專精課程研修；南院則會聚焦在永續規劃師培訓、碳盤查、第三方稽核報告等。

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商研院院長王建彬指出，目前有意參與商研院輔導ESG，包含雄獅集團、杏一、柏文（健身工廠）、聯發國際（歇腳亭）等上市櫃公司與新竹物流、周氏蝦捲等知名企業，祥寶健康照護更是已執行永續報告書撰寫。

商研院副院長張皇珍表示，為加速服務業快速導入ESG趨勢，這次首創ESG三大服務雲平台，分別是ESG&CSR 雲平台、溫室氣體盤查平台、企業自評檢測與分析平台；以溫室氣體盤查平台為例，有助於企業盤查知識建立、排放量計算等，可幫助節省80%的費用。（編輯：蘇志宗）1110512