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股匯不同調 新台幣貶0.7分收29.814元

2022/5/16 17:49
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（中央社記者蘇思云台北16日電）台股今天一度大漲逾200點，不過漲幅收斂，新台幣也呈現區間整理格局，新台幣兌美元今天收盤收29.814元，小貶0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額為10.795億美元。

受到美股上週五勁揚激勵，台股今天由電子股領漲，指數盤中一度勁揚超過200點，但是金融及傳產族群轉弱，大盤漲幅隨之收斂，終場上漲68.5點，收在15901.04點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超16.27億元。

外匯交易員表示，外資今天動作不大，整體匯市交投相對清淡，隨著台股漲幅逐漸收斂，新台幣午後也由升轉貶、呈現狹幅整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.840元，最高來到29.765元，最低為29.840元，最後收29.814元，小貶0.7分。

外匯交易員指出，美國近期公布的就業數據還不錯，國際美元有望續強，新台幣後續仍要關注外資動向，不至於馬上貶到30元，但短期可能持續呈偏弱整理格局。（編輯：趙蔚蘭）1110516

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