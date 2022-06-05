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供應鏈管理得宜 鴻海5月營收月增2.33%創同期高

2022/6/5 16:55
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（中央社記者吳家豪台北5日電）鴻海今天公布5月合併營收新台幣4978億元，月增2.33%，年增9.39%，月增率及年增率同步轉正，為歷年同期新高，優於公司預期；因供應鏈管理得宜，消費智能產品5月表現月增及年增雙位數百分比。

鴻海表示，第2季雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之故，導致對供應鏈產生程度不同的影響，但鴻海多元化產品、均衡且分散的製造基地，以及供應鏈管理優勢得以充分展現，目前能見度略高於先前看法，也略優於市場預期。

鴻海指出，疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，故仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。

鴻海今年前5個月累計合併營收為2.39兆元，年增4.07%，創歷年同期新高。

觀察鴻海5月各產品類別表現，消費智能產品雖面對疫情挑戰，但集團供應鏈管理得宜，出貨相對順暢，月對月表現有強勁雙位數成長；5月筆記型電腦出貨相對順暢，但疫情仍影響部分零組件供應，故電腦終端產品月對月表現略為衰退；雲端網路產品4月拉貨動能強勁，基期較高，故5月呈現月對月衰退。

若跟去年同期相比，鴻海雲端網路產品受惠於伺服器市場需求維持暢旺，5月表現年增雙位數百分比；消費智能產品也有雙位數的顯著成長。不過，元件及其他產品、電腦終端產品類別受到物流及封城等影響，年對年表現略為持平。（編輯：蘇志宗）1110605

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