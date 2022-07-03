監院糾正營造業施工品質 營建署：已訂督導查核計畫

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（中央社記者蘇思云台北3日電）監察院糾正營造業法的施工品質管制及人員應辦事項，都欠缺相關查核機制。內政部營建署今天表示，已訂定督導查核計畫，將邀相關單位共同督導全國營造業，以確保施工品質與維護公共安全。

營建署今天發布新聞稿回應，鑑於去年4月2日發生「北迴線太魯閣號列車出軌事故」，為落實營造業相關從業人員專職專責並遏止違法行為，以強化營造業施工品質，已訂定「內政部委辦地方政府辦理營造業管理業務執行情形督導查核計畫」，將在今年9月至12月邀集公共工程主管機關工程會及營建署（建管、營造業）等單位共同辦理全國營造業督導。

營建署指出，查核項目包括營造業負責人、專任工程人員及工地主任違法兼職情形、營造業審議委員會落實審議及其他營造業管理查核成效等，希望透過督導要求地方政府落實改善營造業從業人員違法兼職情形並依法查處，以落實營造業從業人員的專職專責，確保工程施工品質及維護公共安全。

監察院糾正案文對於建築物主要構造的施工品質管理，以及如何落實營造業法的施工品質管制及人員應辦事項。營建署指出，工程會訂有「公共工程施工品質管理作業要點」三級品管制度就承攬廠商（營造廠）、監造單位、工程主辦機關的施工督導與履約管理等事項規範，以提升工程設計施工品質。

營建署指出，建築工程在建築相關法令規定就開工、勘驗、施工管理及驗收部分，訂有施工管理規定。營造業承攬營繕工程之施工廠商依法負責按圖施工，以及工地管理並確保工地安全。現行營造業法第26條規定，製作工地現場施工製造圖立法意旨是為補充工程圖樣及說明書的不足，及解決現場施工時所產生的介面問題製作，以負責施工之責。

針對監察院諮詢專家學者，就現場施工製造圖建議應由營造體系人員簽證，並負責以符合實際情況等意見。營建署表示，因為涉及工程實務執行及現行法令規定，將蒐集相關意見後研析。

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監察院糾正案文表示，營建署施工管理組織人力，是由中部辦公室營建管理科負責，但營建管理科正式人力僅4人，卻負責業管2萬多家營造業，難以落實施工品質相關查核事項。

營建署表示，營造產業之上下游產業鏈，包括工程會（技師、工程技術顧問業）及內政部（建築師、營造業）主管業務，因涉各目的事業主管機關權責，需跨部會及公會（業者）間溝通協調。為提升營造業及整合相關資源，將持續檢討現行人力配置，以提升業務量能。（編輯：翟思嘉）1110703