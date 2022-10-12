救股市採剝洋蔥式策略？ 黃天牧：循序漸進處理

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會今天起加大打擊空方措施強度，立委質疑金管會剝洋蔥式策略是否能救股市，金管會主委黃天牧今天表示，金管會一向都有一套循序漸進程序，會視股市變動，以合乎比例原則方式處理。

台股11日崩跌近600點，金管會當天晚間緊急宣布加大打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備詢，國民黨立委林德福質詢時提出，金管會採剝洋蔥式策略，是否能救股市。

黃天牧表示，金管會一向都有一套循序漸進程序，視股市變動情況，以合乎比例原則方式處理。

他說，金管會會在不同階段釋放政府關心股市的態度，若股市比較不好，金管會態度會比較強烈，措施也會稍微強一點。

至於台股成交量是否可能因打擊空方措施而萎縮，黃天牧坦言，凡事必有兩難，交易量雖會受一些影響，但11日台股成交值至少還有超過新台幣2000億元。

林德福進一步詢問，短線救股市是治標還是治本，黃天牧回應，金管會一直是標本兼治，無論是對上市櫃公司的ESG（環境、社會、公司治理），以及近期要求證券周邊單位加強雲端、大數據、永續等基礎建設，均是治本措施，若未來股市回春，台股會有更大的市場能量。

黃天牧也強調，台股殖利率、上市櫃公司營收表現均佳，對台股仍有信心；近日台股下跌，主因外在環境衝擊，台股是國際股市的一環，尤其半導體及電子股和國際股市有連動，金管會所作所為，都是要提振股民投資信心。

林德福指出，國安基金不退場、金管會擴大打擊空方強度，對台股是完全正面效益，還是會產生干擾股市效果，黃天牧表示，「我認為是利多於弊」。（編輯：張均懋）1111012