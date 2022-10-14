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經部訂定商業部門2030淨零路徑 提4大策略助減碳

2022/10/14 14:59
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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）經濟部今天發布商業部門2030淨零轉型路徑，提出設備或操作行為改善、使用低碳能源、商業模式低碳轉型、綠建築等4大淨零轉型策略，盼協助服務業加速減碳，建構綠色商業型態。

經濟部發布新聞稿指出，商業活動與經濟發展高度相關，並在淨零轉型扮演重要角色，而台灣服務業產值占整體GDP達6成以上，其中商業部門碳排放量有87%來自電力排放，13%來自非電力排放。

經濟部針對服務業提出4大淨零轉型策略，分別是設備或操作行為改善、使用低碳能源、商業模式低碳轉型、綠建築，同時透過環境端加強政府管制與輔導，與企業端引導業者自願減量2方面推動。

第一，透過政府逐年調整設備最低容許耗用能源標準、能源效率分級標示、2025年起節電目標倍增等管制工具，加速企業汰換耗能設備與導入能源管理系統。

第二，研擬強制新建建築物設置太陽光電規範，以及現行「用電大戶」再生能源義務規定，引導企業設置與使用再生能源；第三，協助企業應用數據監控及分析技術，發展低碳經營模式，並建立示範推廣案例，帶動商業模式低碳轉型。

第四，採鼓勵、宣導或修訂法規等方式，提高新建築綠建築比例，從源頭達成節能，盼透過完善法規制度和促進企業落實，有效降低電力、非電力排放，降低整體商業部門碳排。

除上述管制措施外，經濟部強調，政府將持續提供企業落實減碳所需要工具與輔導資源，包括透過線上碳估算工具及製作指引措施，助企業了解自身碳排，也提供人才培訓課程，協助建構碳管理能力。

另外，透過現場節能診斷輔導，推動節能績效保證專案示範推廣補助計畫，並建立綠電交易平台等方式，協助企業落實減碳行動。（編輯：潘羿菁）1111014

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