王品1月營收衝歷史新高 春節旺季助攻

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（中央社記者江明晏台北8日電）王品集團公布1月自結兩岸合併營收新台幣21.7億元，在春節旺季助攻下，台灣營收衝上16.6億元，大陸事業群也受惠解封效益，帶動1月兩岸合併與台灣事業營收同創單月歷史新高。

王品1月兩岸合併營收21.7億元，較去年同期增加4.6億元，年增26.7%、月增24.69%，創王品集團新紀錄。

其中，台灣事業群業績爆發，刷新單月營收14.5億元紀錄，一舉突破至16.6億元，月增14.52%、年增36.65%。大陸事業群營收也大幅回升至5.1億元，改寫5個月新高，月增75.69%、年增2.34%。

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王品集團表示，今年台灣春節假期不僅是史上最長，也是史上最旺，台灣305家店動能全開、店店爆滿，翻桌率高達4至6輪，10天連假總來客數突破110萬人、貢獻6.8億元業績，較去年春節同期成長5成，初二回娘家、初三走春助攻下，這兩日為春節業績高峰。

王品集團大陸事業群回暖，1月營收較去年12月增加2.2億元，中國自去年底放寬防疫措施後，各級政府都強調「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，王品看好在中國將重拾成長動能。（編輯：蘇志宗）1120208