更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙
運動

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

王品1月營收衝歷史新高 春節旺季助攻

2023/2/8 17:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）王品集團公布1月自結兩岸合併營收新台幣21.7億元，在春節旺季助攻下，台灣營收衝上16.6億元，大陸事業群也受惠解封效益，帶動1月兩岸合併與台灣事業營收同創單月歷史新高。

王品1月兩岸合併營收21.7億元，較去年同期增加4.6億元，年增26.7%、月增24.69%，創王品集團新紀錄。

其中，台灣事業群業績爆發，刷新單月營收14.5億元紀錄，一舉突破至16.6億元，月增14.52%、年增36.65%。大陸事業群營收也大幅回升至5.1億元，改寫5個月新高，月增75.69%、年增2.34%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王品集團表示，今年台灣春節假期不僅是史上最長，也是史上最旺，台灣305家店動能全開、店店爆滿，翻桌率高達4至6輪，10天連假總來客數突破110萬人、貢獻6.8億元業績，較去年春節同期成長5成，初二回娘家、初三走春助攻下，這兩日為春節業績高峰。

王品集團大陸事業群回暖，1月營收較去年12月增加2.2億元，中國自去年底放寬防疫措施後，各級政府都強調「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，王品看好在中國將重拾成長動能。（編輯：蘇志宗）1120208

#王品
#王品集團
#台灣
王品
普發現金、中國解封利多加持 餐飲股勁揚益品書屋台北館改遷淡水 新北市立圖書館提供500本
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族