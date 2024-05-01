屏東超額進用身障者 員工：有獨立及穩定就業機會

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）今天是五一勞動節，屏東縣政府維護身心障礙者工作權益及落實定額進用制度，統計實際進用62人，已超額進用，身障員工表示，感謝得來不易的機會，讓她能獨立並穩定就業。

屏東縣政府今天舉辦「有愛無礙、落實身障同仁就業權益」記者會，為貫徹身障定額進用措施，今天預估應進用56人，實際進用62人，已超額進用身障員工，透過調整進行職務再設計，克服工作上所遇到的障礙及增進個人工作能力，營造讓身障者穩定就業的友善環境。

26歲的鄭卉君，台大社工系畢業後，因腦麻導致行動不便，前年4月透過縣府安心上工方案，安排至人事處協助庶務工作，並於同年9月經面試合格轉任社會處身心障礙福利科，擔任ICF國際健康功能與身心障礙分類系統需求評估人員。她說，用最努力的態度幫助需要幫助的民眾。

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「感謝得來不易的工作機會，能獨立並穩定就業。」23歲的羅曼婷則指出，透過勞青處媒合，去年8月進入縣府擔任1999話務員，每天清晨6時就要起床，趕搭火車到屏東市上班，縣府也協助安排指導人員訓練話務員工作內容及加裝點字機、擴視機、點字觸摸顯示器等設備，讓她能在短時間內即上手。

縣府人事處會中指出，依「身心障礙者權益保障法」規定，各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在34人以上者，進用具有就業能力的身心障礙者人數，不得低於員工總人數3%。因此在維護身障者就業權益時，也要協助各單位遇有適合職缺時優先考量進用。（編輯：黃世雅）1130501