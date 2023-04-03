油價勁揚拉抬能源股 美股早盤走勢分歧

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國股市主要指數今天早盤走勢分歧。由於油價大漲，引發投資人擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）採取更多升息行動平抑通貨膨漲，但另方面能源類股應聲勁揚，協助縮小股指跌勢。

路透社報導，沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）成員國昨天宣布，將進一步減產每日約116萬桶原油。消息引發國際油價劇烈揚升。

才短短數天前，美國公布降溫的通膨數據，令人期待聯準會可能很快將結束積極的貨幣政策緊縮行動。

但今天受到美國公債殖利率上升影響，包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet等大型科技股走跌。

不過，雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚（Exxon Mobil）和西方石油（Occidental Petroleum）等能源股勁揚逾4%，拉抬大盤漲勢。

紐約時間今天上午約10時24分，道瓊工業指數上揚349點或1.05%，報33623.15點；標普500指數上漲16.97點或0.41%，報4126.28點。

不過，那斯達克指數下跌30.48點或0.25%，報12191.43點。（譯者：張正芊）1120403