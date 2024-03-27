調查：57%台灣企業領袖 看好國內今年經濟展望

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（中央社記者張璦台北27日電）資誠今天公布最新調查，38%的全球企業領袖認為未來一年全球景氣有望提升，48%台灣企業領袖認為全球景氣將轉好，同時，更有57%台灣企業領袖看好台灣今年經濟展望，顯示景氣谷底翻揚在望。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2024台灣企業領袖調查報告」，綜合台灣212名量化問卷調查結果，與全球105個地區共4702名領袖意見調查，並與4名台灣企業領袖進行面對面深度訪談。

資誠表示，走過疫情、各國央行急速升息、供應鏈中斷陰霾，今年調查結果發現，38%全球企業領袖認為未來一年景氣有望提升，比例較去年成長20%；與全球整體相較，台灣企業領袖對未來景氣較為樂觀，48%認為未來一年全球景氣將轉好，另外，有57%台灣企業領袖看好台灣今年經濟展望。

就各國家來看，資誠指出，對全球景氣較樂觀者為德國、英國，分別有67%、61%的受訪企業領袖認為今年景氣會轉好；不過，美國、印度企業領袖看法較悲觀，看好今年景氣的受訪者比例較低，分別僅占24%、30%；中國、日本企業領袖看法分歧，對景氣樂觀與悲觀看法均各有4成。

此外，資誠表示，大國貿易戰與地緣政治紛擾下，企業重新布局版圖，對全球企業領袖而言，美國、中國、德國、英國仍居重要性前4名，印度今年爬升至第5名，墨西哥今年也搶進前10；不過，美國重要性與去年相較已有下降，而中國重要性今年較去年略升。

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資誠指出，對台灣企業來說，美國、中國、日本、德國、越南的重要性依然位居前5，印度也在今年調查結果中顯示其重要性提升；在大國貿易戰推波下，印度成為消費電子品牌大廠製造基地「中國+1」選項，促使全球與台灣企業將印度納入供應鏈布局考量。

此外，資誠表示，根據調查，總體經濟不穩定、通貨膨脹，仍是全球與台灣企業領袖今年所面臨的前兩大威脅，地緣政治衝突、氣候變遷則是台灣企業領袖心目中位居第3、4名的威脅。（編輯：黃國倫）1130327