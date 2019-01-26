台灣小吃翻譯器 青年創意推廣好味道

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）說到台灣驕傲，美食絕對是其中一項。將參加「坎城青年創意節」全球總決賽的蕭致維、田育睿設計了台灣小吃「翻譯器」，將台式小吃與西式食物對比並結合社群媒體，推廣台灣美味。

外交部日前舉辦「2019年坎城青年創意競賽台灣代表隊選拔賽」，補助專業組前2名優勝團隊每隊新台幣25萬元獎金，代表台灣前往法國坎城參加2019年6月舉行的「坎城青年創意節」全球總決賽。

蕭致維及田育睿的影片以介紹台灣小吃「翻譯器」（Taiwan Food Translator）為主，獲得第2名佳績。23歲的田育睿接受中央社記者訪問時表示，美食是台灣的特色之一，但他們希望不只是單純介紹台灣食物，而是可以跟社群媒體做結合，並將外國人士熟知的食物與台灣做連結，以加深外國人對台灣的印象。

因為這個想法，他們在Instagram推出名為Taiwan Food Translator的帳號，以西式食物對照台灣小吃的方式來「翻譯」，例如漢堡對照到台灣小吃就是刈包、西式炸雞的台灣版是鹹酥雞、台灣版的熱狗是大腸包小腸、西式薯條的台灣版就是地瓜球等。

現年22歲的蕭致維指出，透過IG這樣的社群媒體將產生更強的宣傳力。

他們非常期待代表台灣前往坎城參賽，並希望多跟國外創意人交流，增加國際視野，讓思考方式不侷限於台灣觀點。

另外，獲得第3名的李順德及林品卉的作品同樣以台灣美食為主，透過影片呈現用迷你廚具做出迷你版滷肉飯、蚵仔煎、珍珠奶茶等道地台灣美味。

來自馬來西亞、26歲的李順德表示，滷肉飯、珍奶、蚵仔煎是最受歡迎的台灣美食，因此影片以這3項為主。27歲的林品卉則說，希望藉由影片讓更多人知道台灣美食。

為了完成這項發想，他們花了很多時間才找到可烹煮的迷你廚具，自己研究食譜、親手做出這些小吃，影片拍攝的場景也是自己利用小物件搭建而成，克服許多困難才完成影片。例如，蚵仔煎就煎了快30次，才順利完成拍攝。

獲得第1名的喻守謙、蔡文堯則用不一樣的方式來呈現台灣暖實力。他們的影片以台灣限定「超危險旅行包」為主，凸顯台灣的安全與人情味。

影片中，一位外國人士背著透明的背包，包內放有錢包、現金、護照等物品，走在熱鬧的西門町街頭。2個小時過去了，包內的東西沒有遺失，不過，卻有許多熱心的台灣民眾向前提醒：「背包沒有關好。」

喻守謙受訪時表示，為了保持影片真實性，攝影機離主角很遠，路人並不知道團隊正在拍攝；希望藉由影片呈現台灣人普遍的特質，並傳達出台灣是舒適、安全的地方，因此決定用「很危險的手法，讓大家看見台灣很安全這件事」。（編輯：楊玫寧）1080126