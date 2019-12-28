癌症奪走說話能力 她自學食道語撐起整個家

今年78歲的鄭麗珠因罹患甲狀腺癌被迫切除整個喉嚨，也失去了說話能力，她為養大5個孩子，努力自學食道語重返職場工作，更成為無喉者的老師助病友發聲，28日在台北現身分享心路歷程。中央社記者張茗喧攝 108年12月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）今年78歲的鄭麗珠20多年前罹患甲狀腺癌，被迫切除整個喉嚨，從此失去說話能力。為了養大5個孩子，她不僅自學食道語，重回職場工作，更成為無喉者的老師，助病友開口說話。

中華民國無喉者復聲協會今天舉辦無喉者演講比賽，許多無喉病友分享從罹癌、失聲後的心路歷程。

今年78歲的鄭麗珠外表和普通人一樣，但一開口說話卻發出相當低沉的嗓音，記者這才驚覺她是名無喉者，一字一句全靠著食道來發聲。

鄭麗珠接受媒體聯訪時說，20多歲時她曾因喉嚨卡卡就醫，此後未再出現其他症狀，直到40多歲時她發現痰液中總是出現血絲，而且愈來愈嚴重，到大醫院檢查確診為甲狀腺癌，必須切除整個喉嚨，從此再也無法發出任何聲音。

鄭麗珠感嘆，她老公成天酗酒不務正業，家裡5個孩子全靠她一人照顧，當時最小的孩子還在念小學5年級，得知罹癌噩耗，讓她原本就困苦的人生瞬間進谷底。「那時候心情真的很難過」，她嘆了一口氣說，但為了孩子，她只能堅強面對。

手術切除了她的整個喉嚨，也剝奪她說話的能力，鄭麗珠只能靠寫字和家人、醫師溝通，但最讓她難過的不是無法言語，而是鄰居得知她的處境後，不但沒出手相助，甚至在背後嘲笑她「變啞巴」，令她備受打擊。

令人難以想像的是，鄭麗珠學習食道語的契機，竟是為了和老公吵架。她說，術後她正忙著調養身體，老公不但不工作，還回家要錢喝酒，她氣到不行卻又無法出聲回擊，當時她在心中默默立誓，一定要找到其他說話的方法，不再白白挨罵。

不過，早在20年前，台灣根本沒有人在教食道語，鄭麗珠秉持一股頑強的意志力，在家自學食道語，從發聲開始嘗試，一天練上10個小時，短短一年就能以食道語和外界溝通。

她分享，學習食道語的第一步就是「打嗝」，利用打嗝的位置來發聲，發聲的時候要閉氣，肩膀、胸部都不能用力，一般人根本難以想像箇中辛酸。

鄭麗珠笑說，當時醫師看她很有天分，推薦她到日本學習正宗的食道語，回台後她白天和晚上擔任清潔工，下午就到醫院擔任食道語老師，跑遍全台各地教病友，一教就是10多年。

正因自己就是無喉病友，她也經常以過來人身分鼓勵其他病友，「只要夠努力就有機會改變」，如今她不僅說話相當流利，甚至還能唱歌，希望靠一己之力鼓勵更多病友加入食道語復健行列，找回正常生活。（編輯：張芷瑄）1081228