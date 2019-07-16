甲狀腺結節女性風險高 醫籲定期追蹤

馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓（左）16日表示，台灣每4人就有1人有甲狀腺結節問題，又以女性居多，若檢查發現結節是惡性，會建議開刀；若是良性，則應定期追蹤，當腫塊愈來愈大，除影響外觀，也可能壓迫食道、氣管。此為示意圖。中央社實習記者蕭惠敏攝 108年7月16日

（中央社記者陳偉婷、蕭惠敏台北16日電）台灣每4人就有1人有甲狀腺結節問題，又以女性居多。醫師今天提醒，良性結節應定期追蹤，若腫塊愈來愈大，除影響外觀，也可能壓迫食道、氣管。

28歲的李小姐打算結婚，但她右頸有一個4公分大甲狀腺良性腫瘤，常被親友關心「大脖子」。在過去10年，腫塊沒有造成李小姐生活不便，她也定期追蹤，但腫塊逐年變大，外觀愈來愈明顯，也讓將拍婚紗的她十分困擾。

收治李小姐的馬偕紀念醫院一般外科主治醫師郭其毓今天在記者會表示，甲狀腺結節是常見的問題，台灣每4個人中就有1人有結節，又以女性居多。若檢查發現結節是惡性，會建議開刀，但若良性，一般都是追蹤，需要動刀的相對少。

不過，郭其毓說，有些病人的甲狀腺結節會逐年長大，如李小姐，追蹤10年間，腫塊愈長愈大，從1公分長到4公分，且外觀很明顯，常引人注目。結節腫塊也可能壓迫食道，造成吞嚥困難、壓迫氣管造成呼吸不順或疼痛等問題，就會建議病人處理。

由於甲狀腺為血流十分豐沛的腺體，傳統手術須在開刀房全身麻醉後進行，術後有組織沾黏及神經受傷的風險，也會在患者脖子上留有5公分左右的「割喉」疤痕，往往讓病人望而卻步。

郭其毓表示，現在有新型的甲狀腺射頻消融術，利用熱能破壞腫瘤組織，病人僅須接受局部麻醉，可以全程保持清醒，除了每次10幾秒的燒灼時需固定姿勢不能移動外，其餘時間都能與醫師對話，讓醫師可以隨時評估病人發聲及將神經傷害的可能性降至最低，減少術後因神經受損、聲音沙啞的後遺症。

此手術為自費，且必須排除惡性腫瘤可能性才能施做。術後腫瘤組織會在體內漸漸壞死並被腺體吸收，術後約半年至一年可減少結節原本體積的80%。少數結節體積較大或周圍血流較豐富的病人，則需要進行數次射頻消融手術才能達到理想的治療目標。

有些病人會等到結節相當腫大才求醫，郭其毓說，建議民眾應定期追蹤，當結節愈大，手術處理的風險較高。（編輯：張芷瑄）1080716