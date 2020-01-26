憂社區傳播風險 韓國瑜坐鎮防疫宣布一級開設

高雄市長韓國瑜提早返回高雄市，25日晚上在衛生局主持「第二級流行疫情指揮中心第2次應變會議」，會後宣布防疫升級為一級開設。中央社記者王淑芬 攝 109年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜主持第二級流行疫情指揮中心第2次應變會議做成5點裁示，含高雄市疫情指揮升級為一級開設等。衛生局長林立人說，如染病台商接觸者被確診恐有「社區傳播感染」。

一名高雄市籍台商21日返回高雄，因隱匿病情趴趴走造成近距離接觸舞廳工作人員出現症狀住院隔離，致高雄市疫情有擴大趨勢。韓國瑜結束年假返回高雄，今天晚上9時30分偕副市長等局處首長召開防疫會議，會後受訪並宣布5點裁示，含高雄市升級為一級防疫開設等。

另外，韓國瑜表示，他會坐鎮擔任防疫指揮官，同時重建染病台商活動路線及重建接觸史，包含台商搭乘捷運和到金芭黎舞廳的活動情形等。

韓國瑜的指示還有，進入醫療機構要全數量測體溫並戴口罩；22日下午起有金芭黎舞廳活動史或同住家人為金芭黎工作人員，落實自主健康管理，並周知醫療院所提高警覺加強通報疑似個案。

他還指示，防疫物資提高2倍庫存量，並呼籲民眾勿過度恐慌，保持勤洗手及戴口罩的習慣，共同做好防疫。

至於韓國瑜原擬28日發放紅包一事，他說市府正在思考，如果人員過度集中是否影響防疫將會做評估。

韓國瑜強調假期已經提早結束，他會坐鎮指揮防疫不會離開高雄。

衛生局長林立人表示，那名舞廳工作人員已經轉介到隔離醫院做進一步的診治，或許明天會有相關檢測報告做確認，將由中央流行疫情指揮中心發布。

他說，確定感染武漢肺炎的高雄台商，沒有如實配合相關疫調及防治的作為，今天衛生局已經依違反傳染病防治法開出最重新台幣30萬元的罰款。

林立人擔心，高雄市目前面臨台商所密切接觸者如被判定為確診個案的話，可能有所謂「社區傳播的感染」，所以高雄市要提升為一級防疫開設，因為高雄市存在著社區傳播感染的風險。

高雄榮總晚上也宣布，即日起加強嚴格門禁管制，進出入要配戴口罩，以及量測體溫等與高雄長庚及高雄醫學院附設中和醫院一樣，還有市立醫療體系都要做防疫管控，請民眾配合。（編輯：林治平）1090125