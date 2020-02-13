汽柴油可望連5跌 估17日起分別降1及2角

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）油價有望連5降，根據中油油價公式，汽柴油估17日起每公升將分別調降新台幣0.1元、0.2元，92無鉛跌破25元關卡，每公升24.8元，實際調整價格依中油16日公布為準。

汽柴油價自10日起每公升大幅調降1元，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估17日汽、柴油每公升約各調降0.1元、0.2元。

如依預估，分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.3元、超級柴油每公升22.5元，持續維持13個月以來最低價位，汽油5週累積跌幅高達3元，加滿50公升油箱車主將省下150元。

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）爆發後，中國對能源需求減少，全球航空業運量大減，也重擊市場對全球經濟前景信心，導致國際原油價格疲軟。石油輸出國家組織（OPEC）12日下修今年全球石油需求成長展望，石油需求調降到每天99萬桶，較先前報告估值減少23萬桶，這也可能帶動OPEC及其盟國延長減產協議。

根據中油官網，累算至2月12日的7D3B週均價為53.73美元，較上週54.32美元下跌0.59美元；新台幣兌美元匯率30.067元，較上週30.180元升值1.13角。（編輯：楊凱翔）1090213