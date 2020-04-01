搭大眾運輸需戴口罩量體溫 交通部：具強制性

台灣高鐵配合政府防疫措施，自4月1日起，旅客進站全面量測體溫，超過攝氏37.5度不得搭乘，並籲請旅客乘車自備口罩並全程配戴。中央社記者鄭傑文攝 109年3月31日

（中央社記者劉冠廷台北1日電）今起搭大眾運輸要戴口罩，交通部次長黃玉霖今天表示，搭乘高鐵、台鐵、國道客運需要戴口罩、量體溫，這是具有強制性的，若有民眾無法配合，會依法開罰，不准民眾上車。

為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，交通部長林佳龍昨天視察台鐵與高鐵板橋車站後表示，針對所有的大眾運輸，要求大家戴口罩才搭車，大家要配合，讓清明連假時不要有防疫缺口。

黃玉霖今天上午在立法院受訪時則表示，交通部這次從清明假期，開始實施量體溫、戴口罩，這是具有強制性的，若有民眾無法配合，會依法開罰。媒體追問如何開罰，黃玉霖說，會不准民眾上車。

黃玉霖表示，這措施交通部已籌備一段時間，事先也進行相當的演練，對象是針對中長程的大眾運輸，包括高鐵、台鐵、國道客運，至於地方的捷運系統，交通部尊重地方政府，依據疾病管制署相關的指示與配套來辦理。

至於坐飛機如何保持社交安全距離，黃玉霖指出，在坐飛機的相關規範中，都有非常明確的規定，交通部會要求所有航空公司要來落實。

此外，現場媒體也關心觀光局主管要部屬為兒子接機一事，黃玉霖說，交通部對於這件事，尊重觀光局的調查，這些調查已進行到一個段落；他也說，真相只有一個，交通部不會虧待任何的員工。（編輯：黃國倫）1090401