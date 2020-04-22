更多編輯台推薦新聞：
旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO
政治

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

以抗體檢測擬定復工策略 陳時中：台灣不適用

最新更新：2020/04/22 15:52

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北22日電）歐美相繼提出以抗體檢驗結果，作為擬定復工策略的依據。指揮中心指揮官陳時中今天表示，此說法有其科學性，但在台灣並不適用。

歐美有國家為拚復工，打算根據民眾抗體檢測結果，擬定復工策略，盼讓有群體免疫的族群優先復工。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會中表示，一般而言，驗出抗體陽性確實代表人體內有抗體，不用擔心會再次感染，雖然抗體、病毒同時陽性的族群會占一部分，不過還沒有足夠證據顯示這類族群會傳染給他人，因抗體、病毒同時陽性者一方面病毒量很低，另一方面病毒也很難培養出來。

不過，抗體檢測作為復工策略是否可行，張上淳指出，當一個國家、地區歷經大規模社區感染後，做了封城決定，後續要恢復正常運作、生活，以此群體免疫思維擬定復工策略，算是合乎學理、常理的作法，但究竟有多少比例的人被感染至關重要。

以群體免疫力來看，張上淳說，如果只有1到3%民眾感染，社會要恢復正常運作相當有限，即便有10到20%也不是很足夠。ˋ

陳時中指出，這項說法確實有科學性，但在台灣並不適用，很難以此方式作為根據，對於公共政策上助益不大。（編輯：吳協昌）1090422

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報