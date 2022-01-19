學校社區共讀站前期計畫 每校最高補助10萬元

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教育部推動「學校社區共讀站前期美感計畫」，鼓勵中小學營造舒適的閱讀環境，並向社區民眾開放。嘉義縣新港國中以大樹為主題，設計半開放的圓形多媒體區及小木屋閱讀區。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年1月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部推動「學校社區共讀站前期美感計畫」，鼓勵中小學營造舒適的閱讀環境，並向社區民眾開放。申請到3月31日截止，每校最高可獲得新台幣10萬元補助。

根據教育部今天公布的簡報，社區共讀站前期美感計畫的審查基準包括空間規劃、美感營造、共讀推廣、永續經營4大項目。國民及學前教育署預計1月24日辦理線上說明會。

教育部從民國106年至今已補助628所國中小修繕或新設圖書室，例如嘉義縣新港國中以大樹為主題，設計半開放的圓形多媒體區及小木屋閱讀區，讓師生在弧形的書牆與大樹的擁抱中閱讀。

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基隆市港西國小則結合在地文化，建置充滿海洋風情的「藍鯨圖書館」，天花板是鯨魚、海龜等海洋生物的燈飾，新書展示櫃為燈塔造型、櫃台是郵輪造型，讓師生及社區民眾忘情悠遊於書海。

國教署表示，透過融合校園建築美感與當代科技藝術，學校社區共讀站將成為閱讀美學與翻轉教育的起點，讓校園空間「閱來閱美」，相關資訊可參考「學校工程計畫平台」網站。（編輯：張芷瑄）1110119