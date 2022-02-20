新北瑞芳低溫6.2度 台中以北探10度以下、7縣市防豪大雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局表示，寒流影響，今天本島平地最低溫為新北瑞芳攝氏6.2度，台中以北、宜蘭及金門可能有持續10度以下低溫；基隆北海岸防豪雨，大台北、宜蘭、台中、南投、花蓮防大雨。

中央氣象局今天發布低溫特報，寒流影響，預估今天至明天上午台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生（黃色燈號）。

另外，氣象局表示，東北風及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市瑞芳區6.2度，其次為桃園市楊梅區8.3度、新北市石門區8.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天受本次冬季最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨，雨勢時大時小，南台灣降雨時間相對較短，其他地區都很長。

吳德榮說明，今天至明晨，本島平地最低氣溫約可降至8度左右，其中無「輻射冷卻」加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄（去年12月4日竹苗平地曾降至5.9度）；不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷，所以感覺上會是這個冬季最冷的一波。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22日各地持續有雨，氣溫漸回升、天氣濕涼微冷；23日鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。

吳德榮表示，24日鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨，背風面桃園以南晴朗穩定，北台灣偏冷，其他各地早晚冷。25、26日大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨，白天逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來的低溫。（編輯：張雅淨）1110220