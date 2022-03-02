嗜喝含糖手搖飲體重破百 靠2招1年減逾20公斤

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）含糖手搖飲人人愛，一不小心就可能體重失控，林小弟國中起愛喝含糖飲，體重飆破百，上大學後開始重視外表的他配合醫療團隊建議，透過飲食調控、運動，1年減逾20公斤。

每年3月4日是世界肥胖日，肥胖在台灣一直是健康隱憂，短短20年間，台灣成人過重或肥胖率從1993年至1996年的32.7%，已飆升到47.9%，台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部主任林文元今天在記者會中提出警示，全台恐有超過上百萬人有肥胖症。

以盛行率推估，18歲以上成人平均每5人就有1人有肥胖問題。林文元表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，民眾外出運動意願銳減，恐怕增加肥胖人口比例，但可怕的是，肥胖者感染COVID-19時的重症風險是一般人3倍，死亡風險更是一般人2倍。

台灣肥胖醫學會理事、台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，光靠飲食控制確實可以瘦下來，輕微、可忍受的飢餓感是必要的，但不能過度餓肚子；運動不僅可長期降低體脂肪及內臟脂肪，效果也遠大於減重本身帶來的影響。肥胖治療，飲食、運動缺一不可，兩者搭配才能使身體更健康。

至於藥物或手術，張皓翔表示，藥物是飲食、運動以外的輔助治療，用藥前須跟醫師充分討論治療目標，由專業醫師開立，不可使用來路不明藥物；手術主要針對重度以上肥胖、健康亮紅燈者，術前須與專要醫療團隊進行充分諮詢與評估。

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減重過程中，維持體重也是一大考驗，張皓翔建議，減重時讓自己吃飽、吃巧，是減少熱量的聰明作法，選擇低熱量高纖維食物可增加飽足感，降低飢餓感。可以每週減輕0.5公斤為目標，就須每天減少500大卡熱量，目標設定不要好高騖遠，以做得到為原則，在均衡飲食前提下，耐心經營即可。

衛福部國民健康署副署長賈淑麗提醒，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，還可能會導致各種心血管和代謝等疾病；2020年國人十大死因中有8項與肥胖相關，研究亦顯示肥胖會增加罹患COVID-19時的住院和重症風險；改善肥胖問題，刻不容緩，鼓勵勇於尋求專業團隊、醫療人員的協助。（編輯：陳仁華）1110302