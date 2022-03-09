舊金山市圖與台大等校續簽暑期實習備忘錄

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（中央社記者周世惠舊金山8日專電）駐舊金山辦事處教育組與舊金山市立圖書館今天續簽合作備忘錄，包括台灣大學、輔仁大學、淡江大學每年將甄選一名暑期實習生到舊金山市圖進行交流。

從2017年至今，3所大學共有7名學生參與這項實習機會。其中2020年到2022年疫情期間此計畫暫停實施，預計2023年恢復啟動。

實習計畫由台大、輔大與淡江大學3校圖書資訊學系於系所內公布消息，接受學生申請，並從中各甄選出一人到舊金山暑期實習。實習生須自付機票與保險等，舊金山市圖提供當地食宿及往來圖書館的交通費用。

2016年在駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組促成下，台灣大學、輔仁大學、淡江大學的圖書資訊學系所與舊金山市立圖書館（San Francisco Public Library，簡稱SFPL）簽訂5年實習合作備忘錄。

5年實習備忘錄即將到期前，雙方表達繼續合作的意願，駐舊金山辦事處教育組長周慧宜代表台灣的3所大學，在今天與舊金山市立圖書館總館館長藍柏特（Michael Lambert）續簽備忘錄。

駐舊金山辦事處教育組發布新聞稿，分享台灣學生的暑期實習心得。2019年實習生戴辰軒於部落格中寫道：「SFPL館員們（和我們）素昧平生，但他們在這段期間給予我們極致真誠、友善的分享，很像是結識很久的朋友，甚至是家人一般。」

從舊金山市圖的圖書館員身上，戴辰軒「感受到助人的熱忱，和傳承所知的快樂」，從而思考、期待未來自己也能畢生投入在熱愛的事物中。

台大實習生謝宜珊提到，走出人口相對單純的台灣、進入舊金山期間，學到最多的是「一種思考方式，面對各種文化、經濟地位、教育程度，（多元）性別…的族群，這裡（舊金山）的圖書館用盡最大努力去接納他們，試圖提供幫助，提供社會教育、減少資訊落差。」

舊金山市圖位於舊金山市中心拉金街（Larkin Street）和格羅夫街（Grove Street）交界處，步行至舊金山市政廳約3分鐘。

2018年舊金山市圖曾被評選全美的「年度圖書館」（Library of the Year），旗下有27個分館，疫情前每年服務660萬人次，並且致力推廣該館國際形象及豐富的資源。（編輯：馮昭）1110309