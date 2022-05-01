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中油持續吸收漲幅 2日起汽柴油各降1角

2022/5/1 12:26
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（中央社記者蘇思云台北1日電）台灣中油今天宣布，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，2日凌晨零時起，汽、柴油各調降新台幣1角。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升28.2元。

中油表示，本週油價受中國疫情再升溫的用油需求轉弱、美國聯邦準備理事會（Fed）加快升息步調以及美元指數續強等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌3.93美元，新台幣兌美元匯率貶值0.189元，國內油價依公式計算跌幅為2.46%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.1元與4.4元，為維持價格低於包括日本、南韓、香港、新加坡的亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.6元及3.9元。

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中油表示，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.5元，因此國內汽、柴油價格最後實際每公升調降0.1元。

中油表示，汽、柴油原本各需調整的3.2元及4.5元都由中油吸收，累計111年至3月底止，中油共吸收約46.9億元。（編輯：楊凱翔）1110501

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