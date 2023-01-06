劉櫂豪爭取台鐵北東春節加班車 1/10開放訂票

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（中央社記者張祈台東縣6日電）農曆春節連假將到，民進黨籍立委劉櫂豪向台鐵爭取台東往返台北加開列車疏運返鄉民眾，台鐵規劃加開47列次，19日至29日平均每天加開2至3班，10日凌晨0時開放訂票。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿，112年春節連假從20日至29日共10天，台鐵春節疏運東線列車大多已售完，因仍有民眾買不到票無法返鄉過年，他督促台鐵局再研議增開列車。

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劉櫂豪表示，台鐵局經運能檢討後，規劃第2波台東－台北共47列次加班車，包含EMU3000型列車、太魯閣號及普悠瑪號列車，預計10日凌晨0時開放訂票，民眾可留意台鐵局公告。

劉櫂豪指出，加開班次包括19日至20日增開台北-台東5252車次、台東-台北5237車次共4列次；27日至29日增開台北-台東5232車次、26日至29日增開台東-台北5249車次共7列次；21日至27日增開EMU3000型列車台北-台東5242車次、台東-台北5251車次，共14列次；19日至29日增開台北-台東5246車次、19日至21日及23日至28日增開台東-台北5253車次、22日及29日增開5255車次。（編輯：郭諭儒）1120106