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清晨輻射冷卻多處10度以下 白天回暖全台有陽光

2023/3/3 08:22（3/3 08:30 更新）
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中央氣象局觀測，3日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣西半部平地多處出現攝氏10度以下低溫。圖為台北市南港區民眾穿上保暖衣物禦寒。（中央社檔案照片）
中央氣象局觀測，3日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣西半部平地多處出現攝氏10度以下低溫。圖為台北市南港區民眾穿上保暖衣物禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象局觀測，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣西半部平地多處出現攝氏10度以下低溫，氣象局預報，白天冷氣團減弱，天氣回暖，全台晴朗有陽光。

氣象局觀測，今天清晨平地最低溫是新竹縣峨眉7.4度，其次是新竹縣大河7.6度、新竹縣寶山及南投縣中寮8.7度、台南市農改場及高雄市內門9.3度、苗栗縣明德9.5度。

氣象局說，今天清晨環境偏乾，除了仍有大陸冷氣團影響外，也有輻射冷卻作用，台南以北及宜蘭低溫普遍12至14度，局部地區更低，其他地方約15、16度。

氣象局預報，白天起冷氣團減弱，北台灣高溫比昨天溫暖，約18到20度，其他地區高溫跟昨天類似，可達21至25度，中南部日夜溫差較大，各地晴朗穩定、可以見到陽光。

氣象局說，明天仍受輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，水氣稍多，東半部地區有局部短暫雨，北部也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；5、6日各地大多為晴到多雲，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大。（編輯：郭諭儒）1120303

#中央氣象局
#最新天氣
#新竹縣
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