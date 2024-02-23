醫平均獲800多萬健保給付？公會：點數不等於收入

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）醫師被視為高收入行業，近期有報導指出，根據衛生福利部相關資訊，1名醫師平均每年獲健保給付800多萬點。醫師公會全聯會今天澄清，申報點數不等於收入，且需扣除多項成本。

聯合報近日報導提到，根據民國111年「西醫門診各專科申報」資料，換算每個醫師申報點數後，一整年健保平均給付每1名醫師800多萬元，又以內科申報量最多，平均每名醫師申報點數1982萬，復健科平均每人1384萬居次，其他健保點數大戶還有泌尿科、神經科、急診醫學科等。

儘管當時健保署回應強調，點數只代表各專科醫師申報狀況，無法直接視為醫師收入，醫師實際年薪仍與各醫院薪給制度有關，但仍掀起議論。

醫師公會全聯會今天為此召開記者會，理事長周慶明強調健保點數與醫師的所得並不相等，這些點數背後涉及許多成本問題，比如價格高昂的檢查及藥品等，都需要考量、扣除。

他直言，報導中的換算方式容易令人誤解，以為醫師收入平均高達800多萬，現實狀況並非如此，私人企業主管薪水可能都比醫師多，消息一出引發很多醫師反彈。

內科醫學會副秘書長張孟源則舉罕病SMA基因治療藥物為例說明，這款藥要價新台幣4900萬元，醫師幫病患施打後申請健保點值，不可能從中獲取任何利潤，就像是仲介賣房子，賣出金額不會是仲介收入。

張孟源重申，內科的申報量多是因為有很多新藥、新科技，也代表民眾在健保制度下，享受到最先進的醫療，「大家可以踴躍加入內科」。

醫師公會全聯會常務理事黃啓嘉解釋，健保申報是以「醫師」為給付單位，整個醫療過程需要很多人共同合作，包括復健師及藥師等，這個金額就是1個團隊的金額，不是醫師收入。

黃啓嘉認為，這樣的數據沒有太大參考意義，公家機關以外的醫師通常沒有退休金及年終，薪資還不如台積電中階以上主管，且薪資已經30年沒有調整過。（編輯：管中維）1130223