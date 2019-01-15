蘇貞昌拜會朝野黨團 藍盼促轉會全面改組

行政院長蘇貞昌（左3）、行政院副院長陳其邁（左2）、行政院秘書長李孟諺（左）15日上午前往立法院，拜會立法院長蘇嘉全（左4），民進黨團總召柯建銘（右3）、書記長鄭運鵬（右2）與立委陳曼麗（右）等人也與會。中央社記者張皓安攝 108年1月15日

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北15日電）行政院長蘇貞昌今天到立法院拜會朝野黨團，國民黨團盼蘇貞昌能盡快提名促轉會主委，最好全面改組；時代力量執行黨主席黃國昌則說，蘇貞昌昨天視察桃機的發言，讓他聽完有很強的共鳴。

蘇貞昌今天與副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）等人到立法院，依序拜會立法院長蘇嘉全與民進黨團、國民黨團、親民黨團及時代力量黨團。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，希望蘇貞昌未來能更接地氣，在憲政運作、立法行政互動上有更多溝通，「我知道蘇院長很衝，但衝的過程有時候停下來做好溝通，應該會衝出比較好的結果」；國民黨團書記長曾銘宗則表示，希望蘇貞昌趕快提名促進轉型正義委員會主委、副主委，送到立法院審查，最好全面改組。

國民黨立法院黨團首席副書記長吳志揚表示，期盼蘇貞昌能在最快的時間整理經濟、能源、空污等相關議題，「以你在民進黨的資歷，應該能夠全權掌握行政團隊進行發揮，希望你發揮最高行政長官應該做的事情」。

蘇貞昌指出，今天非常誠心誠意來拜訪，「我沿路走來就是一個信念，我們就是一個國家、我們就是台灣，怎麼讓人民期待的能夠做好」，自己會盡全心、出全力來做事，看能否做到各方滿意，看能不能讓這個國家拚經濟，繼續前進進步。

親民黨團總召李鴻鈞表示，蘇貞昌能扛起重任非常不容易，早上他與親民黨主席宋楚瑜碰面時，宋楚瑜告訴他說，以現在的狀況，大概只有蘇貞昌能來接行政院長；民生、經濟是親民黨長期主張，以百姓優先，只要對國家、人民有利，都會全力支持。

李鴻鈞也說，宋楚瑜選過好幾次總統，台灣就像一艘船，雖然沒當上「船長」，但也不會把船砸沉，願意同舟共濟。蘇貞昌在擔任台北縣長期間也對他疼愛有加，在行政院政務推動上，只要是對的事情，一定會全力配合。

蘇貞昌表示，他擔任屏東縣長時，宋楚瑜是省主席，「（宋楚瑜）連台語都還不會說」；後來他當台北縣長時，宋楚瑜是省長，「我從台灣尾拚到台灣頭，他（宋楚瑜）是兩頭都看到」，宋楚瑜給他很多鼓勵、肯定，他也很感謝。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，對於蘇貞昌再次擔任行政院長，他有很高的期待，且蘇貞昌一上任就到海關視察，「（蘇貞昌）所講的話我一聽了，就有很強的共鳴」，對於未申報就違法攜帶中國肉品來台，罰款沒繳清根本不該入境，怎麼會准許入境後才禁止再入境，相信蘇貞昌對防範非洲豬瘟，與時代力量主張一致。

時代力量黨團總召徐永明說，立法院長蘇嘉全週四將召集協商邀請蘇貞昌到立法院報告施政方針相關事宜，若時程確定後，很想了解新內閣的施政方向；另外也關心春節疏運的大眾運輸安全、國道警察危險加給、進口警車零關稅、「非核家園」政策時程等議題，都盼蘇貞昌能支持。

蘇貞昌說，行政院的工作很多都需要立法院的指教、支持，大家一起為台灣努力，期待時代力量黨團往後能多幫忙。在結束拜會行程後，蘇貞昌與陳其邁等人直接從立法院區步行回行政院。（編輯：王永志）1080115

行政院長蘇貞昌（左3）15日前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，黨團總召江啟臣（左2）與書記長曾銘宗（左）等人出席接待。中央社記者張皓安攝 108年1月15日

行政院長蘇貞昌（左2）15日前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，蘇貞昌表示，他相當重視在野黨的指教與意見，希望做不好的地方在野黨可以來指教，有做得好的地方也多多支持。中央社記者張皓安攝 108年1月15日

行政院長蘇貞昌（左）15日前往立法院，拜會時代力量立法院黨團，黨主席黃國昌（右）出席與會，兩人握手致意。中央社記者張皓安攝 108年1月15日