閣員網路直播 蘇貞昌：溝通精進方法重內容

（中央社記者黃旭昇新北18日電）行政院長蘇貞昌今天表示，政府與人民溝通要與時俱進，重點仍在內容和心態，及精進方法。新北市長侯友宜則認為，施政要穩紮穩打，用時間換肯定，行動治理解決民怨讓人民有感。

行政院長蘇貞昌今天在教育部長潘文忠、新北市長侯友宜、市府觀旅局長張其強等人陪同，視察新北市金山區中角沙珠灣遊憩環境改善情形。

蘇貞昌表示，政府鼓勵民眾親近海洋，善用海洋資源發展觀光休憩，盼中央與地方共同合作，讓中角沙珠灣成為培養衝浪選手基地及觀光亮點，帶動地方發展。

接受訪問時，針對最近很多內閣首長都開網路直播，記者問蘇貞昌，有學者憂心即使直播的按讚數增加，但沒有讓政府政策真正落實民意。

蘇貞昌表示，時代不同了，網路新科技讓大家能在第一時間知道各種訊息，政府也要與時俱進，「讓人民知道政府為你做什麼」，這是方法的精進，網路只是載具，只是通訊工具，也是向人民報告的方式。

他說，政府官員一方面要走到第一線接地氣，且一個時間只能到一個地方，透過網路能讓全國民眾都知道，這是政府向人民報告、對人民負責。

蘇貞昌強調，最重要還是內容與心態，所以，心態上就是要負責，希望能快速有效向人民報告。重要的不在網紅，而在於態度的改變，最重要還是要內容做的好，讓人民能夠誇讚。

蘇貞昌上任後，對觀光局澎管處長的處分、與蔡總統的午餐之約、重大兒虐案頻傳的社會安全網，都以網路直播或影片在臉書分享以接地氣。

侯友宜下午拜會基隆市長林右昌時，兩位市長受訪都強調不當網紅。林右昌說，他與侯友宜是做事的人，蘇貞昌更是「衝衝衝」做事的人。

侯友宜說，把事情做好最要緊。他羨慕大家都能在網路上拋出議題，他與林右昌有互相加LINE做為工具，是為了方便把事情做好才最重要。

侯友宜去年跨年時也做臉書直播，與網友直接談天。他今天晚上受訪表示，往後也會做直播，但最重要的是扎實做事，透過簡政便民、行動治理，馬上快速解決民怨，自然會讓人民有感。（編輯：張銘坤）1080118