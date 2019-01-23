立委補選催票 何志偉秀放棄美國籍文件

（中央社記者葉素萍台北23日電）民主進步黨中常會今天為台北市立委補選候選人何志偉、台中市立委補選候選人王義川拉抬，強力催票；被質疑雙重國籍的何志偉秀出AIT文件強調，2010年就已放棄美國籍。

台北市第2選區（士林大同區）、台中市第5選區（北北屯區）立委補選27日投票，民進黨中常會今天邀立委候選人何志偉、王義川報告選情。

民進黨在中常會前，設下關卡橋段，中常委們要對著兩位候選人說出「0127前進國會」的「通關密語」，才能進到會議室。

民進黨立法院黨團總召柯建銘笑說：「我不用通關密語，我有信心，下個禮拜你們兩個要找我報到」，他要參加他們的宣誓就職典禮。

民進黨秘書長羅文嘉說，補選容易被忽略，投票率都很低，27日要拜託所有的朋友都出來投票。

何志偉今天也拿出美國在台協會（AIT）的文件並強調，他沒有辦法選擇在哪裡出生，但是，他在2010年2月8日、參選市議員前，就放棄美國籍，當時國籍法還沒通過，這代表他堅定的決心。

何志偉說，這份文件收藏10年，從來沒有想到有一天會拿出來，過去的選舉，他一直主打的都是政見、政績，從來不攻擊，他的國籍也不應該成為焦點。

卓榮泰說，「我們3個人是命運共同體」，一定要共同前進、一起勝利，他要求黨公職最後這幾天全心全力投入，打好這場立委補選選戰，這是全黨共同的責任，要盡量把所有選票呼喚出來。

卓榮泰在中常會指出，鼓舞熱情、提高投票率，這是民進黨上下在這幾天唯一要做的工作。

他表示，27日這場立委補選是黨部在改組之後，第一場重要的選舉，也是攸關台灣民主持續穩定的重要選戰；這2席對黨來講，有著「不能輸、必須贏」的壓力。所以，一定要全力支持台北2號何志偉、台中3號王義川，讓他們順利當選立委，為國會增添新的戰力。（編輯：謝佳珍）1080123