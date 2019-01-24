替鄭麗君打氣 蘇貞昌：台灣絕不容許暴力

（中央社記者葉素萍、顧荃台北24日電）文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中打耳光，行政院長蘇貞昌今天在行政院會為鄭麗君加油打氣；他說，非常震驚不捨，台灣絕不容許暴力，任何人都不該使用暴力。

蘇貞昌說，這是一個是團隊、一個國家，不分彼此，大家在公務上分頭辦事，分官設職，都很努力，他欽佩、欣慰及感謝，同時也鼓勵大家。

蘇貞昌提到，鄭麗君從事公務，平日推動文化建設績效卓著，很關心文化演藝人員。鄭麗君日前藉春節聚會到場宣示對文化建設的擘劃並關心藝人，獲在場藝人的感謝、支持及鼓勵。鄭麗君為表示對資深藝人的敬重，逐一請安問好致敬，但遭掌摑突襲，他對此非常震驚不捨，鄭麗君當場非常鎮定，表現大器，並表示個人事小、國家整體事大。

蘇貞昌說，他作為團隊領導人，第一時間已慰問鄭麗君，並給予加油及肯定，他要藉今日院會，特別再次向國人呼籲，台灣經幾代人努力，才能打開民主大門，才有自由民主開放的社會，大家都知道言論自由的可貴，無論正反意見都可充分表示，大家理性溝通，形成共識，讓國家向前進，絕不能使用暴力。

他強調，「台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力」，他要再次呼籲國人，好不容易有的自由民主、開放社會，大家要共同珍惜，也請大家一起讓公務人員能為公眾做事，在執行上多給予加油鼓勵，希望大家一起讓台灣向前走，社會更和諧。（編輯：楊凱翔）1080124