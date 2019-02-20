爭取更多國際空間 蔡總統：台灣幫得上忙

總統蔡英文20日在台北出席外交部新春聯歡晚會表示，新的一年，台灣要爭取更多國際空間，也要為國際社會帶來正面影響及貢獻，台灣精神若用一句話表達，就是Taiwan can help（台灣可以幫忙）。中央社記者張皓安攝 108年2月20日

（中央社記者游凱翔台北20日電）總統蔡英文今天出席外交部新春晚會，並致詞表示，新的一年，台灣要爭取更多國際空間，台灣精神若用一句話表達，就是Taiwan can help（台灣幫得上忙）。

蔡總統晚間在圓山大飯店出席「外交部民國108年新春聯歡晚會」，外交部長吳釗燮與駐台使節團長、尼加拉瓜共和國大使達比亞（William Tapia），及各國使節、貴賓到場共襄盛舉。

蔡總統致詞表示，過去一年因為有各國使節及代表的協助，讓台灣在外交事務上獲得許多國際支持。蔡總統說，有些國家主張傳染性疾病的防疫不該有空白，「台灣願意與理念相近的國家攜手合作，為世界做出更多貢獻」。

「台灣的精神如果用一句簡單的話來表達，就是Taiwan can help。」蔡總統舉例，多年來，台灣的海外技術團複製台灣養豬業的成功經驗，幫助友邦培育出適合當地環境的豬種。

蔡總統說，類似的故事還有很多，台灣要爭取更多國際空間，更重要的，也要替國際社會帶來正面影響與貢獻。

展望新的一年，蔡總統指出，台灣將透過新南向繼續深化貿易、人才交流，也在全球城市繼續落實聯合國永續發展目標。另外，也感謝美國、日本、歐洲等重要夥伴對台灣的支持。

台灣3月即將舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，蔡總統說，希望為區域內的宗教自由、民主發展帶來貢獻。

蔡總統表示，台灣曾經走過一段辛苦的道路，才取得今天經濟發達、民主茁壯的成就，台灣也從未對此當成理所當然，而是細心守護，更不會忘記繼續成為國際社會的一份子，為全人類的福祉共同努力。

面對瞬息萬變的國際局勢，蔡總統指出，無論如何，台灣將對世界抱持善意，並張開雙手擁抱世界，且堅定自由民主的普世價值、堅定貢獻國際社會的信念。（編輯：楊凱翔）1080220