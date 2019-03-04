金門立委補選 候選人談訴求短兵相接

前國民黨主席洪秀柱（2排右5）4日到金門為黨籍立委補選參選人洪麗萍（2排右4）輔選衝選情，洪麗萍說，只要能為鄉親做事，她一定義無反顧，全力以赴。中央社記者黃慧敏攝 108年3月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門立委補選，前中國國民黨主席洪秀柱今天為黨籍候選人洪麗萍拉抬聲勢。無黨籍陳滄江強調展現「會做事」的能力。國民黨脫黨的陳玉珍訴求「鄉親大小事，就是我的心底事」。

立委補選16日投票，金門公辦政見會將於6日登場，包括蔡西湖、盧冠宇、洪志恆等一共6位候選人連日來也卯足全力。國民黨徵召的洪麗萍，在洪秀柱專程到金門力挺下信心滿滿。她說，只要能為鄉親做事，一定義無反顧，全力以赴。

洪秀柱肯定洪麗萍，不是不擅言辭，而是不會花言巧語，特別是洪麗萍在去年五合一選舉時放棄輕而易舉到手的議員選舉，站出來為楊鎮浯參選縣長輔選，這種顧全大局的做法，相當不簡單。

楊鎮浯與妻子張婭玲出席這場姐妹會，為洪麗萍加油打氣。楊鎮浯說，雖然目前洪麗萍民調微幅領先，但有人脫黨參選造成黨內分裂，對國民黨在金門的團結有不利影響，希望鄉親集中選票幫助國民黨勝選。他保證未來洪麗萍當選，縣府一定會和她合作無間。

其他幾位候選人中，被洪麗萍視為最大勁敵的陳滄江這兩天頻頻向鄉親請益，獲得民眾回響。他說，自己來自基層，最了解民意，對金門各項待立法或修法解決的問題知之甚詳，請金門鄉親給他溫暖支持，集中選票讓他代表金門人到立法院，展現他「會做事」的能力。

另外，國民黨脫黨、以無黨籍參選的陳玉珍也是把握機會拜票。她說，感謝20幾位烈嶼鄉親陪她走過一村又一村，「鄉親大小事，就是我的心底事」；若能進入國會，不分白天晚上，務必全力滿足鄉親需求。(編輯:孫承武)1080304

金門縣立委補選距離投票日剩下不到兩週，無黨籍參選人陳滄江（右），這兩天勤於下鄉向民眾拜票，衝刺選情。（陳滄江競選總部提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年3月4日