卓榮泰：好想回到3月8日 大家團結守護台灣

（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，真的好想回到3月8日那一天，總統蔡英文、前行政院長賴清德分別為立委輔選打拚，一起商討國家未來；大家都有堅強意志、共同目標，團結為守護台灣站在同一陣線。

民進黨總統初選爭議延燒，賴清德21日上午表示，3月8日與蔡總統會面，當天總統沒有問他要不要選總統，外界質疑他違反誠信原則，他要說明沒有這件事，總統或是總統幕僚有人說謊。

21日傍晚，蔡總統接受廣播專訪則說，她3月16日立委補選前一週與賴清德吃飯，問賴清德將來要做什麼，「清德，這一局我們兩個最關鍵，如果你將來要做什麼，我們應該要好好的先談一下」，賴清德的回答大致是316以後再說。

蔡賴兩人3月8日的談話成為總統初選賽局中的關鍵對話。卓榮泰今晚在臉書發文表示，3月8日那天到底發生了多少事，那一天，前總統陳水扁在高雄安排與郭國文（當時立委參選人）見面，因為一週前蔡總統先到台南探望扁媽，開啟台南立委補選翻轉契機，這份感動至今還歷歷在目。

卓榮泰說，那一天，賴清德持續為郭國文奔波狂掃拜票，蔡總統公務之餘拜訪了台南4到5間宮廟；兩天後，民進黨立委陳亭妃等在地委員一起站上郭國文的演講台，展現台南大團結。

他表示，那一天，蔡總統和賴清德二人在台南餐敘，談了許多大家很想知道的事，也討論2020台灣要怎麼贏。

「那一天，我在彰化為黃振彥輔選，還透過電話讓熱情的重要支持者和總統連線，他堅定的告訴總統會全力支持2020的總統大選」，卓榮泰說，真的好想回到3月8日那一天。

他說，蔡總統、賴清德分別為立委輔選打拚，一起商討國家未來；地方大老熱情展現出對2020總統大選及黨的支持；新北、彰化、台南3場補選正喚起基層群眾的熱情；大家身體就算疲累，都有堅強的意志、共同的目標，團結為守護台灣站在同一陣線。數天後，立委補選完成，民進黨保住了一口氣。

卓榮泰說，主席的每一天，發生多少事，他都不曾忘記，更記得互相疼惜、緊握雙手、用力相擁的那些日子。卓榮泰在文末標註「再唱一次阿母的手、再拚就會贏、團結不會只在歷史中。」

此外，賴清德下午參加台灣健康空氣行動聯盟等團體發起的「524台北氣候緊急遊行」活動受訪時表示，如果面對台灣這場大局，蔡總統守得住，他就支持蔡總統；如果他沒有能力扛起這個責任，他也支持蔡總統；就只有一個情況，當蔡總統守不住，而他有能力扛起責任，請黨考慮支持他。

賴清德說，這樣可以維持黨的制度不被破壞、增進黨的和諧與團結、維持他對蔡總統的尊重以及登記參選不是為了個人，非常希望黨能夠慎重考慮，也希望社會了解他的一番苦心。

對於高雄市長韓國瑜指民進黨總統初選方式一改再改，賴清德受了很大委屈。賴清德說，更希望韓國瑜看到他堅強的一面，他希望民進黨注意到這個現象，不要因舉辦初選無法維護黨的機制而遭致外人的批評，這個情況已經產生，希望不要持續下去。（編輯：謝佳珍）1080524