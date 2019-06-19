陳副總統：海外律師是守護中華民國重要力量

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統陳建仁今天接見「海外律師專業人士回國訪問團」，肯定海外律師為僑務工作及推展務實外交所付出的心力，海外律師是國家最寶貴的資產，更是一股守護中華民國的重要力量。

陳副總統致詞提到，海外律師在僑居地積極配合駐外機構，支援參與多項僑社活動及協助推動公眾外交工作，是提升台灣在國際社會能見度很重要的推手。

他藉此機會向律師們為僑務工作及推展務實外交所付出的心力，表達誠摯謝意，他們的熱情參與，是國家最寶貴的資產，更是一股守護中華民國的重要力量。

陳副總統指出，台灣外交處境困難，在國際事務上需要更多友好人士的支持與協助，訪團成員都是僑居國主流社會的菁英，不但具有高學歷，團員中更有擔任駐外館處的義務律師、急難救助法律顧問，提供駐外館處或僑界處理各式法務問題或急難救助的重要諮詢，讓出國時需要急難救助的台灣人民，得到很大的幫忙，訪團成員在僑居地都具有權威性及一定的影響力。

陳副總統希望，藉由這次邀請海外律師返國訪問機會，讓團員親身體驗台灣政經各方面的發展，也希望借重他們的專長讓台灣接軌國際，讓世界看到台灣的自由、民主、法治跟人權發展，還有看見台灣科技環保、多元文化、性別平權及多元社會等方面的發展。

陳副總統強調，總統蔡英文上任後，外交上採取「一步一腳印」的踏實外交，作為外交工作努力的方向；政府也相當重視延攬外國人才及資金，積極鬆綁法規，研議放寬人才居留限制，以吸引更多外國人才及募集國外資金來台，並期望所有僑界菁英回台貢獻心力，就如同總統所言「現在是回台的最好時機，千萬不要錯過」。

他也指出，台灣是僑胞永遠的家，僑胞則是台灣力量的延伸。他期待未來大家能繼續攜手同心，守護台灣，為台灣加油；台灣也會繼續堅持自由、民主、法治、人權等普世價值，努力推動經濟發展與社會福利。（編輯：黃國倫）1080619