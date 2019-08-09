颱風利奇馬來襲 蘇貞昌：未遠離持續戒備

（中央社記者劉建邦台北9日電）強颱利奇馬來襲，行政院長蘇貞昌今天赴中央災害應變中心了解防範作為，他表示，颱風未遠離，依各單位研判，目前是颱風行徑中的間隙，才出現風雨較小，民眾應持續戒備。

中央災害應變中心上午8時召開第6次工作會報，蘇貞昌在上午7時許抵達後，隨即開始聆聽各部會報告，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等官員列席。

蘇貞昌聆聽報告後說，從相關資料及報告看出，颱風出現偏移，導致有間隙，風雨較小，但後續可能會有較大風雨，民眾不能掉以輕心，應避免外出。

蘇貞昌也詢問水庫蓄水問題，他說，過去曾發生預判颱風可能帶來強降雨，所以水庫提前放水，卻也導致颱風離台後缺水，目前調節放水是透過精算，感謝相關單位同仁付出。他指示，若水庫放水，相關單位應聯繫地方政府，避免河岸邊等處有民眾，造成傷亡。

蘇貞昌表示，至於水電維生設施、道路修復部分，恢復民生用電、用水很重要，但維修同仁及維護交通警消安危也要注意，應確保相關同仁安全狀況下，盡快恢復民生用水、電。

此外，蘇貞昌提到菜價，他說，過去曾發生颱風離台後，有人藉機哄抬菜價狀況，農委會應持續注意相關狀況，並視情形進場。

他表示，至於山區原住民疏散撤離，除颱風來襲要協助疏散外，居民返家時也應持續協助，若家園受損，可協助地方政府幫助山區原住民。

蘇貞昌也感謝國軍平時遇到颱風等災害時，展現高效率協助各地方政府，他呼籲應注意協助救災國軍弟兄安全。

蘇貞昌表示，颱風動態持續變化，後續帶來雨量可能造成土石流，加上昨天又遇地震，各單位應持續密切注意後續風雨變化，颱風還未遠離，中央和地方政府一條心，持續戒備，並透過管道讓民眾了解目前颱風狀況。（編輯：唐聲揚）1080809