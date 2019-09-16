郭台銘將宣布動向 吳敦義：盡最大努力盼郭回頭

（中央社記者王承中、劉冠廷台北16日電）國民黨主席吳敦義今天針對鴻海創辦人郭台銘的動向表示，國民黨會運用各種方式跟郭台銘接觸，希望郭能回頭，但無法確認郭會回頭。他說，「我們盡最大努力」。

2020總統大選將在明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。郭台銘幕僚蔡沁瑜上午受訪表示，參選與否，郭台銘已經想清楚且胸有定見，一定會在17日中選會下班以前給外界一個交代。

吳敦義下午出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，用一切可以做的事情，但是也沒有辦法確認郭台銘能夠回頭。

媒體詢問，現在已經確定郭台銘不會回頭嗎，吳敦義連忙否認，並說，「 現在我們不能決定，是他（郭台銘）要做決定」。他指出，國民黨會運用各種方法去跟郭台銘接觸，希望郭台銘能夠回頭，但是不一定，「我們盡最大努力」。

吳敦義在講完後，便在隨扈的簇擁下離去，面對媒體的問題，一概以「謝謝」回應。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，現在初步看起來郭台銘要跟台北市長柯文哲合作，但是這段時間似乎柯文哲把郭台銘玩弄在股掌間，想利用郭台銘衝高台灣民眾黨的得票，爭取立委席次。

曾銘宗指出，希望郭台銘要看清，不要被柯文哲利用，留在藍營一起打拚，打贏2020年大選，捍衛中華民國的未來發展。（編輯：林興盟）1080916