韓拋共商國是 總統：若誠心就多參加行政院會

（中央社記者葉素萍新北22日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營呼籲朝野共商國是，總統蔡英文今天說，朝野共商國是，最重要是真心誠意，不是選舉炒作，若要真心誠意的話，「我覺得韓市長恐怕要與行政院真心誠意一下，多參加行政院會」。

蔡總統今天赴新北市板橋區出席「社後捷運座談會」，並接受媒體時事訪問。

對於國民黨總統參選人韓國瑜主張，兩岸對話、恢復互信，並呼籲朝野共商國是，若當選會建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識；蔡總統說，朝野共商國是，當然是很好的事情，執政這幾年也邀請過幾次，「也都沒成功嘛」。

蔡總統說，朝野共商國是，最重要就是真心誠意，不是選舉的炒作，「若要真心誠意的話，我覺得，韓市長恐怕要與行政院真心誠意一下，多參加行政院會」，高雄市面臨的很多問題，可以與政院坐下來好好談。

此外，韓國瑜說，高雄治安沒那麼差，絕對沒有街頭槍戰這回事。

蔡總統則說，高雄發生的治安事件，確實有槍枝，也有開槍的情事，但是，重點在於高雄的治安，希望能夠讓市民感到安全，中央地方會一起協助、努力，讓高雄市民能夠安心、安居樂業。

媒體詢問，一週內斷兩個邦交國，韓國瑜批評蔡總統把斷交推給一國兩制，「外交幾乎已休克」。

蔡總統則說，韓國瑜應該要看到整個時空環境不一樣，一國兩制在今年的年初是由中國國家主席習近平正式提出來，換句話說，「我們面臨的一國兩制的壓力是前所未有的強大」，另外一方面，中國主宰這個地區的企圖心愈來愈強烈，台灣首當其衝，台灣現在面臨就是中國的步步進逼。

蔡總統指出，雖然政府在政策上採取不挑釁、維持現狀，但國際間都有共識，一直在破壞現狀的是中國；「我們必須要團結面對」，因為中國最怕台灣幾件事，也就是，台灣人團結、台灣的民主自由、台灣的強大，這些都是這一代要共同完成的事。

另外，媒體也問到，有挺藍的粉絲專頁貼文污衊台灣獨立建國運動先驅史明。

蔡總統說，台灣是民主社會，或許對不同的事情，大家有不同的看法，兩岸議題上，人民確實有不同看法，但是，對一個一生貢獻這個土地的一位老先生，應該要給他必要的尊敬，「現在用那種方式說他，真是極不恰當」。（編輯：楊凱翔）1080922