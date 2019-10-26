劉宥彤對賭劉家昌百萬雞排 柯文哲：不要賭穩贏的

（中央社記者陳怡璇台北26日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤與資深音樂人劉家昌以雞排打賭，若國民黨總統參選人韓國瑜拿到800萬票或正負20%，劉宥彤就買100萬台幣雞排，台北市長柯文哲說：「妳不要賭那個穩贏的」。

資深音樂人劉家昌在臉書表示「郭台銘看不懂韓國瑜」、「我敢大膽預測韓國瑜有800萬上下的選票」，鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤昨天下午也在臉書發文回應「在此寫下雞排祭文，如果韓市長能有800萬票或正負20%（放很寬吧），劉宥彤買100萬台幣的雞排」。

台北市長柯文哲與劉宥彤今天出席台灣民眾黨第7選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳競選辦公室成立活動，接受媒體聯訪時被問及此事。

劉宥彤表示，劉家昌已經不只一次公開點名她或點名郭台銘，這時柯文哲突然插嘴「妳不要賭那個穩贏的」，劉宥彤則繼續說大家既然都在粉絲團或在臉書上，劉家昌抒發己見、她也是抒發己見，而當選總統應該要600多萬票，800萬的正負20%就是640萬到960萬，「我相信這還是很有機會的」。

劉宥彤並表示，這100萬買雞排費不會跟郭台銘要，這段過程中她已經蒐集不少謾罵與攻擊，「根據法院認證的標準，我想100萬是很容易達成的」。1081026