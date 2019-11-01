若李旻蔚支持蔡總統 柯文哲：沒意見

台北市長兼民眾黨主席柯文哲（圖）1日在市議會列席備詢時，對於網路上流傳民眾黨新北市立委參選人李旻蔚與總統蔡英文合照文宣一事表示，他事先知情，且自己沒參選，若李旻蔚支持蔡總統，他沒有意見。中央社記者張皓安攝 108年11月1日

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北1日電）針對網路上流傳民眾黨新北市三重區立委參選人李旻蔚與總統蔡英文合影的競選文宣，台北市長兼民眾黨主席柯文哲表示，事先知情，且自己沒有參選，若李旻蔚支持蔡總統，他沒有意見。

柯文哲更表示，自己支持民進黨市議員高嘉瑜參選台北市第4選區（內湖、南港），但「高嘉瑜一定支持蔡英文，我一定替高嘉瑜幫忙，這也沒有什麼矛盾」。

柯文哲下午率市府局處首長赴台北市議會，進行市政總質詢及答覆。

民進黨市議員許家蓓質詢時展示民進黨新北市議員李余典之女、民眾黨新北市第3選區（三重）立委參選人李旻蔚與蔡總統合影的競選文宣，並問柯文哲是否見過該照及想法。

柯文哲表示，今天早上有看到照片，而人活在世界上，每個人有每個人的人情世故，不是只有一個黨籍而已，且自己並未參選2020總統選舉，在現行2名總統參選人之間，「她（指李旻蔚）支持蔡英文，我事先知道，我也沒有意見」。

不過，當國民黨市議員戴錫欽問及會否明示暗示支持者投給哪名總統參選人，以及會不會鼓勵支持者只投政黨票、不投總統參選人時，柯文哲表示，目前沒有計畫，一切到選前再說，反正現在距離投票日還有70天。

而國民黨市議員張斯綱詢問柯文哲，對國民黨總統參選人韓國瑜近期民調提升有何想法。

柯文哲說，估計明年投票率會低於66%，按照目前藍綠雙方選舉打法，投票率會低很多，但應對韓國瑜有利，因為「他（指韓國瑜）的粉比較鐵」。

另外，戴錫欽也詢問柯文哲，在議會備詢的市府官員中，哪些人是不分區立委人選，柯文哲說，潛在人選有1名，被問及「是不是勞動局長賴香伶」時，柯文哲點頭，不過，他也多次表示，還要與對方談談。

至於市府顧問蔡壁如是否列入不分區立委名單，柯文哲說，蔡壁如是他的傳真機，但是不是要擺在立法院，還要再思考。（編輯：張銘坤）1081101