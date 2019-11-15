國民黨中常會 郝龍斌當面建議吳敦義退出不分區

（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天召開臨時中常會，調整不分區立委名單，副主席郝龍斌，在中常會當面向主席吳敦義建議退出不分區名單，這才能挽救國民黨在爭議中所產生的問題，也是解決問題的根本之道。

國民黨今天召開臨時中常會，重新調整不分區立委名單，第1名為現任立委曾銘宗，前立委翁重鈞往前至第8，吳敦義排名確定由第10退至第14名，前立委邱毅退出不分區，但退將吳斯懷保留。

郝龍斌在會前接受媒體訪問時，直接表示吳敦義應退出不分區，全心輔選，這才是解決現在問題的根本之道。隨後他在中常會中，也當吳敦義面，再次建議吳敦義應退出不分區名單。

郝龍斌在會中說，當不分區名單公布後，引起強烈的民意反彈，有人形容是民意的海嘯，這影響了政黨的形象，也讓吳敦義的聲望受損；吳敦義列入不分區，爭取立法院長，他曾說過以吳的歷練、經驗，絕對合格，黨內也沒人更適合，可是不分區名單一出爐後，吳敦義列第8引起爭議，本週三召開中常會改列第10，這次又改成第14名。

郝龍斌表示，他今天在這就是要嚴肅、誠懇的向吳敦義建議，與所有中常委溝通，他認為作為黨主席，最重要的責任，就是要贏的2020年的總統選舉，以及國會過半。以他從政的經驗，吳敦義若列在不分區的第14名，還是會爭議不斷，政黨還是會受傷，吳敦義的聲望還是會受損，他在這要當個烏鴉，誠懇建議吳敦義退出不分區的提名。

郝龍斌指出，他相信只有這樣，才能挽救國民黨在爭議中間的議題，這才是解決問題的根本之道，他也期盼透過吳敦義這樣明智的決定，大家能真正能夠讓吳敦義帶領所有同志，團結奮鬥，爭取總統大選勝選、國會過半，這才是國民黨主席吳敦義最重要的角色與職責。

郝龍斌也說，他同意在這件事上，對吳敦義非常委屈，但他仍誠懇的建議吳敦義，希望吳敦義做出明智的決定，為了黨的勝選，再委屈一次。

據了解，郝龍斌在發言的過程中，坐在一旁的吳敦義不斷向郝龍斌示意，要郝龍斌不要再說下去，挺吳中常委江碩平也向郝龍斌表示，為何要如此針對吳敦義，場面一度緊繃。（編輯：蘇志宗）1081115