武漢肺炎防疫特別預算 柯建銘：最快3月初通過

（中央社記者葉素萍台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌指示編列新台幣600億元特別預算因應。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，若朝野有共識，最快3月初應該可以把條例與預算全部予以完成。

因應武漢肺炎防疫，行政院會20日將提出特別條例草案。

柯建銘今天在民進黨中常會前受訪指出，行政院院會明天會通過條例，然後馬上送立法院，立法院21日開議時，民進黨團會提出報告事項，逕付二讀，改列下週二（25日）的討論事項，希望25日能夠通過。

柯建銘說，這裡面絕對朝野要有共識，比照過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）一樣，排除1個月協商期，24日由立法院長游錫堃主持協商，有結論25日就可以通過；只要特別條例通過，行政院會下週四（27日）就會在院會通過特別預算，再送到立法院。

他說，立法院最快3月3日請蘇貞昌備詢，備詢完畢後付委審查，各方意見收集後，排除1個月協商期，趕快再送回院會處理，所以，最快3月初應該可以把條例與預算全部予以完成，「當然，這一點朝野要有共識。」

不過，媒體也問到，包括民眾黨等黨團都有提出自己的條例版本，協商過程，是否會各自有堅持。

柯建銘說，各黨提出版本當然都是很好，只要認為比較好的部分，當然可以放進來，這個協商時再來處理，這是不分黨派、不分藍綠的問題，希望朝野都有共識，用最大誠意處理條例與預算，他也呼籲在野黨一起面對這個問題。（編輯：楊凱翔）1090219