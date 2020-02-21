美疾管中心將台列社區傳播 吳釗燮：已要求更正

（中央社記者郭建伸台北21日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站將台灣列為武漢肺炎已進入社區傳播階段。對此，外交部長吳釗燮今天表示，這顯然是錯誤，外交部昨天得知後，馬上提醒美方注意並要求更正。

立法院院會今天進行施政總質詢，吳釗燮前往備詢前接受媒體訪問，談論武漢肺炎議題。

吳釗燮指出，美國CDC將台灣列為社區傳播階段，顯然是一個錯誤，昨天看到這個訊息後，馬上就跟美方提醒要注意這件事，也要求更正。

媒體詢問，美方是否有回應？吳釗燮說，他們還在處理中。

至於鑽石公主號乘客預計21日包機返台，媒體詢問有無確認人數？

吳釗燮說，我駐日代表處仍然繼續處理，原則上檢測出來陰性且沒有問題的國人，都能搭包機回來，希望今天下午就有最完整的訊息，現在還有國人在等檢測結果；大部分國人都沒問題，但台籍船員能否下船要依照郵輪公司規定。

媒體追問，傳出檢測結果太慢，可能今晚回不來？吳釗燮說，希望今天都能一起回來。

談及有外國駐台代表妻子買不到口罩，吳釗燮說，駐台代表處的官員沒有居留證，只有官員證，持官員證確時無法買到口罩，外交部跟疫情指揮中心協調結果，比照國人購買數量，每週提供兩片口罩給駐台代表處的官員，強調昨晚已向他們澄清此事。（編輯：蘇志宗）1090221