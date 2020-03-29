藍推18歲投票20歲被選舉權 盼2022能成真

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨力推下修選舉權至18歲、20歲被選舉權，國民黨今天表示，這次要用行動告訴大家，國民黨與青年人的距離，其實沒那麼遙遠；也希望在2022年的地方選舉，讓18歲投票得以成真。

國民黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，主張將選舉權行使年齡由現行20歲降為18歲，被選舉權參考民法規定20歲為完全行為能力人，由23歲降為20歲。該提案已在27日立法院會中付委，交修憲委員會審查。

在329青年節的今天，國民黨也再度舉辦記者會，力推下修選舉權至18歲、20歲被選舉權，國民黨青年部副主任詹為元就表示，國民黨這次提出修憲，就是希望能夠落實青年的參與與參政；他也說，外界說國民黨沒年輕票，擔心下修後選票結構不平衡，但事實上國民黨以前很早就有提過，前立委丁守中就曾提出。

國民黨副秘書長柯志恩說，國民黨過去靠青年起家，現在卻與青年距離遙遠，這需要檢討；而目前雖然青年人認為與國民黨距離遙遠，但這次國民黨是第一個將此案完成連署，並順利在立法院中完成一讀，接下來就來看真正能落實實踐的，是哪一個政黨。

柯志恩表示，這次案子要出立院問題不大，但後續要進入公民複決，就可以觀察哪個政黨在這議案是最有心的；國民黨這次也要用行動告訴大家，國民黨與青年人的距離，其實沒有那麼遙遠。

國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華則表示，希望這修憲案能夠得到社會大眾的支持，能夠在2022年的地方選舉，就能夠成真，讓18歲的人得以投票，讓20歲者有機會變成候選人。

國民黨立委吳怡玎也說，國民黨不怕下修投票權與參政權，相信國民黨的執政經驗，可以讓國家的經濟情況更好；也可以讓青年人想想，在找工作時，整個國家是怎樣的經濟情況，這也可以警惕各政黨，應要為國家的整體經濟著想、為下一代著想，才能夠爭取青年人的選票。（編輯：趙蔚蘭）1090329