免費設計援歐口罩貼紙 台義夫妻檔千里傳愛心

（中央社記者陳韻聿台北11日電）媒體近日大幅報導台灣援贈的口罩等防疫物資陸續運抵歐洲，各國紛致謝。細看出貨箱上的宣傳貼紙，會發現有兩個「愛心」主題設計十分相似：它們都出自一對台義藝術家夫妻。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情持續擴大，目前確診病例已逼近170萬，已有超過10萬人死亡。在口罩產能穩定提升的情況下，台灣自4月初迄今已啟動2波防疫援外行動，第一波包括援贈義大利等共11個疫情嚴峻歐洲國家700萬片口罩，近日已陸續送達。

義大利駐台代表處3月發起「義大利台灣一起健康」（Italy-Taiwan：healthy together）倡議，主題標誌由兩顆相依偎的鮮紅愛心構成，並使用義大利及中華民國（台灣）國旗的白、綠、紅、藍共4色。

眼尖的人或許已發現，媒體報導照片中運抵法蘭克福機場的口罩包裝紙箱上，也有類似的標誌，只不過標語已是「台灣與歐洲，團結更強大」（Taiwan-Europe #Stronger Together），而替代兩顆鮮紅愛心的，則是化為心形的歐盟和中華民國（台灣）旗幟，主題色因此也改為白、黃、紅、藍4色。

事實上，這兩個設計都出自朱耀紅和旅台約14年的朱米傑（Stefano Misesti）台義藝術家夫妻檔。兩人創作型態多元，橫跨插畫、商業設計、牆面彩繪等，也從事兒童美術教學，長年往返台義，在兩地都曾舉辦展覽。

朱耀紅10日晚間接受中央社電訪時說，一開始，台灣的疫情較義大利嚴重，當時她和朱米傑的義國親友紛紛關心，是否需寄送口罩等防疫物資來台，助他們度難關；沒想到，大約一個月後，情勢逆轉，歐洲疫情迅速擴大，變成她和朱米傑詢問在義親友，是否需要物資支援。

朱耀紅回憶，約3週前，義大利駐台代表紀大為（Davide Giglio）詢問朱米傑，是否可為「義大利台灣一起健康」倡議設計標誌，並希望能盡快完成。

朱耀紅說，據她了解，當時台灣的外交部已有意願向義大利援贈防疫物資，但她出於謹慎一直保密，直到媒體開始報導。

儘管任務急迫，且作品後來也在一天內搞定，但過程中，朱耀紅和朱米傑仍細細發想、在構圖上多所琢磨。

朱耀紅說，兩人回想疫情分別在台灣和義大利爆發以來，兩地人民彼此關心，因此決定以兩顆彷彿鮮活跳動卻又緊靠的愛心作為主視覺。

朱耀紅說，後來紀大為情商兩人為台灣援贈歐盟口罩的行動也設計一個標誌，兩人二話不說就答應。設計後來也獲外交部和歐盟相關單位同意，因此兩顆愛心能容納的地理範圍就更大了，擴及整個歐盟。

「這兩個案子，我們完全沒拿設計費」，朱耀紅說。她認為，捐物資或許是不少人行有餘力就能做的事，但以設計專業參與援助行動卻是難得機會，「我們很高興能盡一己之力」。

除了口罩，台灣民眾近日還向義大利捐贈護目鏡、氣管導管及抽痰包等醫療物資；在台照護貧弱超過50年的天主教靈醫會義大利神父呂若瑟（Fr. Giuseppe Didone）日前為遭疫情肆虐的故鄉求援募款，不到一週，自台灣各界湧入的善款即近新台幣1.5億元。

對於台灣民眾熱情協助義大利，朱耀紅坦承，她很意外，畢竟整體而言，兩國關係稱不上特別密切。不過，她說，身為有多年旅外經驗的人，她樂見台灣對其他國家伸出援手、展現良善力量。她認為相關行動有助擺脫「一個中國」陰影。

朱耀紅說，當台灣的形象不僅是需要幫助，更是助人者時，台灣人就會更有自信，各國輿論對台灣的支持也會增強，形成正向循環。（編輯：黃國倫）1090411