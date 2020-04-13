紓困振興條例追加預算 朝野無共識14日再戰

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院長游錫堃今天召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困振興特別條例修正草案；歷經3個多小時討論，朝野黨團就行政院版追加特別預算新台幣1500億元無法達成共識，因此保留。

游錫堃裁示，明天上午10時繼續朝野協商。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，全案送立法院審查。

此外，時代力量立法院黨團、國民黨立委曾銘宗等人也分別提出特別條例修正草案。

時代力量立法院黨團總召邱顯智受訪指出，希望政府全面緩徵綜所稅、營所稅，期間或許可訂6個月甚至到1年，以及提高免稅額與扣除額；另外，防疫工作在法律部分也要超前部署，將相關限制人民權利的狀況訂定清楚，例如把特別條例第7條條文的規定具體化等，避免日後各類法律紛爭，也確保法治國原則。

曾銘宗修法版本重點包括，受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難的產業、事業，營業稅稅率最低得調降至3%等，以及本條例所需經費上限為2200億元，並得視疫情防治、產業紓困及振興需求增加至3300億元。

游錫堃下午召集朝野協商，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安質疑，錢要用在刀口上，行政院應說明清楚這1500億元的概編情形，相關部會也要送計畫過來。

行政院副秘書長何佩珊說，預算編列基礎是由下而上，以把錢用在刀口上的邏輯進行處理，這1500億元不是亂估、亂編的，也有根據目前財務狀況的舉債額度上限進行估算，預算馬上就會送過來。

歷經約3個多小時的討論，朝野黨團就上述議題無法達成共識，因此將條文保留。

而當朝野黨團討論完行政院版的特別條例草案後，接著進入時代力量黨團的版本，但國民黨立委就已經先行離場。

國民黨團離席後召開記者會。蔣萬安說，國民黨團主張發放1000億元現金的規模有經過估算，但很可惜沒有被接受，希望接下來如果就這樣的議題，可以繼續理性和平討論，願意繼續協商。

蔣萬安指出，就算今天協商不成，也不會影響紓困預算的執行，因為按照行政院規劃的1.05兆元紓困振興預算，只有1500億元是特別預算，另外9000億元政府是可以執行的。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱也在國民黨團記者會結束後，召開記者會說明這次特別預算增加，對於個人現金發放的項目，他們拿出行政院提供的資料指出，包括薪資補貼，照顧人數約80萬人，預估預算達419億元，以及自營工作者的補貼，照顧人數達110萬人，預估預算336億元。

此外，弱勢補助每個月增加1500元，照顧人數約87萬人，預估預算40億元，另外還有減班休息者的補貼、擴大就業，總計照顧就業215萬人、照顧弱勢87萬人，總預估預算來到1035.2億元。

鄭運鵬說，國民黨若要人人有獎發現金，恐會造成稀釋效果，這種方式行政部門與民進黨團無法接受，對於國民黨團的退席也表達遺憾；此外，如果明天特別條例無法三讀修正通過，行政院長蘇貞昌原本預計周五要來立院報告備詢特別預算，這個時程恐就會往後延。

此外，行政院、時代力量、曾銘宗所提出的肺炎紓困振興特別條例修正草案，已排入14日下午立法院會的討論事項，屆時如果院會開始處理，恐上演表決戰。（編輯：蘇龍麒）1090413